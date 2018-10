Sturmtief Vaia fegt mit Orkanstärke durch die Schweiz

In der Nacht ist Sturmtief «Vaia» von Süden nach Norden über die Schweiz gezogen. Dabei kam es lokal zu Orkanböen, etwa in Elm GL mit 130 Kilometern pro Stunde und in Lugano mit Tempo 129. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Auch in den Alpentälern pfiff der Wind gehörig, wie SRF Meteo mitteilte. Auf den Bergen wurden auf dem Gütsch ob Andermatt UR 213 Kilometer pro Stunde und auf dem Piz Martegnas GR Tempo 181 registriert. Am Dienstag bewegt sich «Vaia» nun von Deutschland weiter bis zur Nordsee.

In der Schweiz bleibt es windig. Im Süden und in den Alpen lässt der Wind laut SRF Meteo zwar nach. Dafür weht im Norden starker Südwestwind mit Windböen von Tempo 60 bis 90, an exponierten Lagen sind auch bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Lawinen- und Steinschlaggefahr

Im Tessin, Wallis und Graubünden hat das Tief teils für heftige Niederschläge und Sturmböen gesorgt. Über grössere Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt. Folgen hatte das Wetter aber auf den Verkehr.

In vom Dauerregen betroffenen Gebieten wurden am Montag mehrere Strassen wegen Lawinen- oder Steinschlaggefahr gesperrt. Alleine die Bündner Polizei rückte seit dem Wochenende 36-mal zu Verkehrsunfällen aus.

Der Wintereinbruch forderte auch die Schneeräumungsequipen stark. Sie hatten alle Hände voll zu tun auch mit dem Wegräumen der vielen auf die Strassen gefallenen Äste und der umgestürzten Bäume. Zahlreiche Alpenpässe wurden ab Montagmittag für die Winterpause geschlossen.

Dach im Tessin eingestürzt

Auch auf der Schiene kam es zu Behinderungen. Mindestens bis Betriebsschluss Montagnacht gesperrt blieb die Bahnstrecke zwischen Tschamut-Selva GR und Andermatt UR. Laut der Matterhorn Gotthard Bahn war wegen des starken Schneefalls keine Ersatzbeförderung möglich. Zur Beförderung der Bahnpassagiere wurden auf dieser Strecke Busse eingesetzt.

Zu einem wetterbedingten Zwischenfall kam es auch in Giubiasco TI, wo am frühen Abend ein Teil des Dachs einer Produktionsfirma einstürzte, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Teile des Daches landeten unter anderem auch auf einer Strasse und auf dem Bahntrassee. Das Unternehmen wurde vorübergehend evakuiert. Meldungen über Verletzte gab es nicht.

Vorsicht im Freien

Im Zeitraum von Samstagmitternacht bis am Montagnachmittag waren im westlichen Tessin über 250 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, auf der übrigen Alpensüdseite, im Oberengadin, im Simplongebiet und im Oberwallis über 170 Liter. Im Bündnerland wurde oberhalb von rund 1400 Metern lokal mehr als ein halber Meter Neuschnee gemessen.

Die Regen- und Schneefälle auf der Alpensüdseite und den nördlich angrenzenden Regionen sollen bis am Dienstagmittag anhalten. Schon jetzt hat der Regen die Böden mit Wasser gesättigt. Der Bund warnte deshalb vor spontanen Hangrutschungen und Steinschlägen. «Es ist bei intensiven Gewitterniederschlägen mit erhöhter Aktivität zu rechnen.» Moderatorin Sabine Balmer-Wasser von SRF Meteo erklärte in der TV-Sendung «Schweiz Aktuell»: «Das Problem, dass es zu viel Regen auf einmal ist. Der zu ausgetrocknete Boden kann diese Wassermasse nicht verarbeiten. Das kann zu Murgängen, Erdrutschen und Überschwemmungen führen.»

In Teilen des Wallis, Tessins und Bündnerlands herrscht «grosse» Regengefahr – die vierte von fünf Gefahrenstufen. Die Behörden in den Kantonen Tessin und Wallis gaben Unwetterwarnungen heraus und mahnten die Bevölkerung zur Vorsicht im Freien. Nicht nur die Niederschläge machten am Montag Sorgen, auch der Wind blies stark. Über den Alpen und im Süden wurden stürmische Südwinde verzeichnet. Die Behörden rieten auch deshalb von Wanderungen und anderen Outdooraktivitäten ab.

Gefahr von #Sturmböen: am Abend im Süden, in der Nacht in den Alpen und am Dienstagmorgen im Norden.

Täler Zentral- und Ostschweiz und Nordbünden 80 - lokal 120 km/h. Tief #Vaia #loseGegenständesichern ^ds pic.twitter.com/zz8qZ2u92A — SRF Meteo (@srfmeteo) 29. Oktober 2018

Insbesondere die Walliser Behörden sind alarmiert. In 35 Gemeinden ist die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht aufgerufen, wie das Amt für Bevölkerungsschutz auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA sagte. Lokal könnten in den nächsten Stunden auch Evakuierungen nötig werden.

Die Übersichtskarte zeigt die Unwettergefahr bzw. die Unwetterwarnungen aller Gebiete der Schweiz. Bild: meteocentrale.ch

(nag/fal/sda)