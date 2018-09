Supertaifun Mangkhut erreicht am Samstag die Philippinen

Angesichts des heraufziehenden Supertaifuns «Mangkhut» haben die Philippinen am Freitag die zweithöchste Sturmwarnstufe ausgerufen. Wetterdienst warnte vor einem Sturm der Kategorie vier mit Böen von bis zu 220 Stundenkilometern.

Betroffen sind sechs Provinzen auf der nördlichen Hauptinsel Luzon. Es wurde erwartet, dass der Taifun am Samstag auf Land trifft. Die Philippinen bereiteten sich unter Hochdruck auf die Ankunft des gefährlichen Supertaifuns vor.

Tausende Bewohner flohen aus den Küstengebieten im Norden der Inselgruppe. Auf der Hauptinsel Luzon vernagelten Ladenbesitzer und Bewohner die Fenster ihrer Häuser und befestigten Dächer, damit diese im Sturm nicht davon geweht werden.

Meteorologen erwarten, dass der bislang stärkste Taifun dieses Jahres mit bis zu 255 Stundenkilometer starken Windböen über die Philippinen hinwegfegen wird, bevor er Kurs auf die stark besiedelte Südküste Chinas und Hongkong nimmt.

