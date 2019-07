Täter von Frankfurt lebt im Kanton Zürich und ist dreifacher Vater

Ein achtjähriger Knabe ist am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestossen und getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll auch die Mutter des Jungen ins Gleisbett gestossen und es bei einer weiteren Person versucht haben. Die 40-jährige Mutter habe sich auf einen Fussweg zwischen zwei Gleisen gerettet. Die dritte Person konnte sich in Sicherheit bringen, ohne in die Gleise zu stürzen.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber von Passanten verfolgt und später von der Polizei ausserhalb des Bahnhofs festgenommen. Am Hauptbahnhof sei es zu einem «massiven Polizeieinsatz» gekommen, berichtete die Sprecherin. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und wertet Videoaufnahmen aus

Polizisten und Feuerwehrleute spannen eine weisse Plane als Sichtschutz vor den ICE. (29. Juli 2019) Foto: Andreas Arnold/Keystone

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem mutmasslichen Täter um einen 40-Jährigen mit eritreischer Staatsbürgerschaft, der seine Opfer nicht kannte. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt am Dienstag, dass der mutmassliche Täter im Kanton Zürich wohnhaft ist und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Mit dieser Bewilligung kann er auch ins Ausland reisen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist der Mann verheiratet und Vater von drei Kindern.

Warum er nach Deutschland gereist sei, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage von «20 Minuten». «Da der Tatvorwurf Mord und Mordversuch lautet, hat er im Falle einer Verurteilung mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu rechnen.»

Bislang habe der Tatverdächtige sich nicht zu dem Fall geäussert, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde. Er wird laut Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Von Schweizer Seite verwies das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in der Nacht auf Dienstag auf die Zuständigkeit der deutschen Ermittler. Man habe Kenntnis von dem Fall und stehe in engem Kontakt mit den Behörden in Deutschland, um den Informationsaustausch sicherzustellen.

Sollte sich der Bezug zur Schweiz bestätigen, würde das Fedpol zusammen mit den zuständigen kantonalen Behörden die Ermittlungen koordinieren, hiess es weiter von der Schweizer Behörde.

Der mutmassliche Täter und seine Opfer kannten sich laut den Ermittlungen nicht. Die Mutter des Achtjährigen wurde in ein Spital gebracht und notfallmedizinisch versorgt. Sie solle so bald wie möglich befragt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Deutsche Bahn kündigte an, eine Sonder-Telefonnummer zur psychologischen Betreuung für Zeugen des Vorfalls freizuschalten. Eine Zeugin sagte dem Hessischen Rundfunk, dass Menschen in Tränen zusammengebrochen seien. Es habe «dramatische Szenen» gegeben. Mehrere Reisende hätten medizinisch versorgt werden müssen.

Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof wurde gesperrt. (29. Juli 2019) Foto: Keystone

Am Hauptbahnhof wurden die Gleise 4 bis 9 für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. Der Frankfurter Hauptbahnhof gehört zu den grössten Bahnhöfen in Deutschland. Er wird täglich von fast 500'000 Menschen besucht.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, die Tat erschüttere ihn. «Es macht fassungslos, dass Mutter und Kind vor einen einfahrenden Zug gestossen wurden. Die Aufklärung der abscheulichen Tat liegt jetzt in den Händen der zuständigen Behörden», sagte der Regierungschef.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann sagte: «Es ist nicht zu ermessen, welches Leid mit dem Tod des Jungen über die Familie gebracht wurde, welch unermesslicher Schmerz. Den Angehörigen gilt mein tief empfundenes Beileid», erklärte er.

Auch weitere Politiker äusserten sich parteiübergreifend entsetzt. «Als Mutter kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als den Tod des eigenen Kindes erleben zu müssen», erklärte die Grünen-Vizefraktionschefin im Landtag, Eva Goldbach. FDP-Fraktionschef Stefan Müller äusserte sich «traurig» und «fassungslos».

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat seine Ferien unterbrochen, um Gespräche mit Sicherheitsbehörden zu führen. Im Anschluss will er sich am Dienstagnachmittag an die Öffentlichkeit wenden. Er äusserte sich «tief bestürzt» über die Tat, die er «auf das Schärfste» verurteilte.

«Der Täter wird für die Tat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu Verantwortung gezogen werden», sagte Seehofer, warnte aber auch vor vorschnellen Bewertungen des Geschehens. Die Hintergründe müssten zunächst aufgeklärt werden.

«Ich bekomme diese Schreie nicht mehr aus meinem Kopf»Augenzeuge des Angriffs am Frankfurter Bahnhof

Ein Augenzeuge berichtet der «Frankfurter Rundschau», er habe von der Mannheimer Strasse alles sehen können. «Wie der ICE einfährt und wie plötzlich die Leute losschrien. Es waren Horrorschreie. Und dann sah ich, wie der Täter weglief und mehrere Leute rannten ihm hinterher.» Er habe sofort gewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.

«Ich bin sehr schockiert, dass dieser Mann ein achtjähriges Kind einfach so auf die Gleise geschubst hat», sagt der Augenzeuge weiter. «Wie kann man so etwas bloss tun?» Er müsse das jetzt verarbeiten. «Ich muss noch fürs Studium lernen, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich bekomme diese Schreie einfach nicht mehr aus meinem Kopf.» Wenn er in Zukunft an einem Gleis stehen werde, werde er sich von nun an immer umdrehen, um nachzusehen, dass keiner hinter ihm stehe und aufs Gleis schubsen wolle.

Grosse Anteilnahme: Menschen haben am Bahnhof Blumen und Kerzen hingelegt. (29. Juli 2019) Foto: Armando Babani/Keystone

Erst am Samstag voriger Woche war im Bahnhof der niederrheinischen Stadt Voerde eine 34 Jahre alte Frau vor einen Regionalzug gestossen worden und ums Leben gekommen. Der 28-jährige Tatverdächtige – ein in Deutschland geborener Serbe – sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der mutmassliche Täter und das Opfer kannten sich den Ermittlern zufolge ebenso wie im Frankfurter Fall nicht.

Nach den Untersuchungen einer Blutprobe gibt es Hinweise auf Kokain-Konsum. Es seien bei ihm Abbauprodukte von Kokain im Blut nachgewiesen worden. «Das heisst aber nicht, dass er konkret unter Kokaineinfluss stand», sagte der Duisburger Staatsanwalt Alexander Bayer am Montag.

