Der Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof zündete zuvor einen Molotowcocktail in einem Bahnhofsrestaurant. Dadurch sei eine 14-jährige Jugendliche verletzt worden, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Sie habe Brandverletzungen erlitten und befinde sich im Krankenhaus. Die Sprinkleranlage löste aus. Das habe den Täter wohl unter anderem dazu veranlasst, das Restaurant zu verlassen. Danach nahm er in der Apotheke eine Frau als Geisel. Der Mann sei der Polizei offenbar bekannt.

Nach rund zweistündigem Nervenkrieg nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am Montag einen Angreifer in einer Apotheke des Bahnhofsgebäudes fest. Bei dem Zugriff mit Blendgranaten um 14.54 Uhr trug der Geiselnehmer nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen davon. Der genaue Tathergang und das Motiv blieben zunächst ungeklärt. Der Kölner Hauptbahnhof als grösster Bahnknotenpunkt Westdeutschlands blieb stundenlang gesperrt.

Bei dem Zugriff wurde auch die Geisel verletzt, die der Mann am Mittag in der Apotheke in seine Gewalt gebracht hatte. Ob es sich bei der Frau um eine Beschäftigte der Apotheke oder eine Kundin handelte, blieb zunächst offen. «Die Motivlage des Angreifers ist noch unklar», sagte ein Polizeisprecher kurz nach dem Zugriff.

Nicht bestätigen wollte die Polizei Spekulationen, wonach die Tat einen terroristischen Hintergerund haben könnte. Auch die Identität des sehr schwer verletzten Täters stand zunächst nicht fest. Einzelheiten wollte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Abend mitteilen. Noch am Tatort fanden einem Polizeisprecher zufolge Wiederbelebungsversuche bei dem Täter statt. Der Angreifer wurde demnach auf die Intensivstation gebracht.

Video: Ein Mann nimmt Geiseln am Kölner Hauptbahnhof

Ein unbeteiligtes Mädchen wurde laut Polizei hingegen schwer verletzt. Unklar sei, zu welchem Zeitpunkt die 14-Jährige die Verletzungen erlitten habe. Sie war noch vor dem Zugriff durch die Polizei aus dem Kölner Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht worden. Die Jugendliche hatte sich Zeugen zufolge im Café einer Schnellimbisskette in unmittelbarer Nähe der Apotheke aufgehalten.

Mit Blendgranaten

Mehrere Augenzeugen hatten Polizei und Feuerwehr am Mittag alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin gegen 12.45 Uhr mit einem Grossaufgebot zum Breslauer Platz auf der Bahnhofsrückseite aus und sperrten das Bahnhofsgebäude komplett ab.

Bilder: Der Vorfall im Kölner Hauptbahnhof

Besucher wurden über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert, den Hauptbahnhof schnellstmöglich zu verlassen. Am Nachmittag erfolgte der Zugriff durch das SEK. Dabei feuerten Beamten zwei Blendgranaten ab. Die Explosionen waren deutlich zu hören, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete.

«Ein Mädchen rannte um sein Leben»

Unklar blieb zunächst der genaue Ablauf der Geiselnahme. Eine Augenzeugin berichtete vor Journalisten, dass sie am Mittag auf dem Breslauer Platz ein Telefongespräch geführt und plötzlich Schreie gehört habe. Zwei Mädchen seien aus dem Café der Schnellimbisskette herausgerannt. «Ein Mädchen rannte um sein Leben», sagte die Zeugin, eine Flugbegleiterin.

Ein Fuss der Jugendlichen habe gebrannt, die Flammen seien schnell bis zur Hüfte hochgeschlagen. Ein Passant habe dem Mädchen den brennenden Schuh vom Fuss gezogen, danach sei eine Helferin aus der Apotheke hinzugekommen.

Die Zeugin schilderte weiterhin, dass es in dem Café gebrannte habe. Sie habe zunächst an einen Kurzschluss oder eine brennende Fritteuse geglaubt. Beobachtungen zum Täter und dem Geschehen in der Apotheke machte die Zeugin allerdings demnach nicht.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Nach der der Geiselnahme am HBF Köln laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, unter https://t.co/i6Gp8VWBY7 Fotos und Videos hochzuladen, die in möglichem Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

(sep/fal/afp/sda)