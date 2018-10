Geisel in Köln befreit – Täter schwer verletzt

Bei ihrem Grosseinsatz wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof brachte die Polizei den Täter nach eigenen Angaben «unter Kontrolle». Der Mann sei beim Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos am Nachmittag sehr schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Noch am Tatort fanden demnach Wiederbelebungsversuche statt. Der Angreifer wurde in eine Klinik gebracht und befinde sich in ärztlicher Behandlung.

Seine weibliche Geisel sei befreit worden, sagte der Sprecher weiter. Der Täter hatte die Frau am Mittag in der Apotheke in seine Gewalt gebracht. Sein Motiv war zunächst weiter unklar. Auch über seine Identität lagen keine Angaben vor. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Grosseinsatz aus und nahmen Kontakt zu dem Geiselnehmer auf. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort.

Der Bahnhof wurde nach Beginn des Einsatzes gegen 12.45 Uhr grossräumig abgesperrt und geräumt. Es wurde dazu aufgefordert, «auf dem schnellsten Weg das Bahnhofsgebäude zu verlassen».

Blendgranaten kamen zum Einsatz

Am Nachmittag erfolgte der Zugriff durch das SEK. Dabei feuerten die Beamten zwei Blendgranaten ab. Die Explosionen waren auf dem Breslauer Platz auf der Bahnhofsrückseite deutlich zu hören.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter wurde bei den Zugriffsmassnahmen schwerst verletzt und wird derzeit reanimiert. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmassnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin grossräumig den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Eine weibliche #Geisel ist leicht verletzt und wird aktuell versorgt. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

