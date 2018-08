Flugzeug stürzt am Piz Segnas ab

Im Kanton Graubünden hat sich am Samstagnachmittag am Piz Segnas ein Flugzeugunglück ereignet. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte den Vorfall. Die Einsatzkräfte seien alarmiert und würden mit Hubschraubern an den Absturzort geflogen. Drei zivile und zwei Rega-Helikopter sowie ein Grossaufgebot an Rettungskräften sei im Einsatz.

Flugzeugabsturz Piz Segnas

3 zivile Helikopter, 2 Rega-Helikopter und ein

Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

Genauere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen. Laut einem 20-Minuten-Leser befindet sich das Wrack 2250 Meter über Meer.

Am Samstagmorgen ist bereits im Kanton Nidwalden ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Familie mit zwei Kindern kam dabei ums Leben. Die Absturzursache ist noch unklar.

Update folgt... (ij)