Tausende Neuseeländer fliehen vor Hochwasser aus ihren Häusern

Wegen Überschwemmungen haben in Neuseeland Tausende Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Das hat die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch angeordnet.

Aus den niedrig gelegenen Gebieten Gore und Mataura auf Neuseelands Südinsel müssten wegen des Hochwassers des Mataura River 6000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, hiess es. Auch die Menschen im niedriger gelegenen Wyndham mussten sich auf eine Evakuierung gefasst machen.

In New Zealand, hundreds of residents in the south have been evacuated due to flooding after heavy rain. Authorities have declared a state of emergency in some regions.https://t.co/xL7cGe4AoR pic.twitter.com/F2e1XyVFeU