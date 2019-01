Tausende nehmen Abschied

Eine grosse Trauergemeinde von mehreren tausend Personen nimmt in Frutigen Abschied von den sechs jungen Männern, die bei einem Autounfall in Schweden ums Leben kamen.

Fünf der sechs Todesopfer kamen aus Adelboden. Die Tragödie von Mitte Januar erschütterte das Berner Oberländer Dorf zutiefst.

Wegen der vielen Trauergäste musste die Abdankung in die Frutiger Wydi-Halle verlegt werden. Die Halle war bereits rund eine halbe Stunde vor der Abdankung bis auf den letzten Platz gefüllt. Leise Musik erklang, ansonsten war es fast vollkommen still.

Die Trauer um die sechs jungen Männer lastete schwer auf allen. Vor dem Saal waren auf Stelen Fotos der sechs Todesopfer zu sehen, beleuchtet von vielen Kerzen.

Ein grosses Holzkreuz überstrahlte die Szene. «Getragen auf Adlers Flügeln bis hinein in die Ewigkeit» intonierte ein grosser Chor zu Beginn der Feier. Über dem Chor wurde ein Foto der sechs jungen Männer projiziert. Es zeigte sie lebensfroh auf ihrer Reise zu den Polarlichtern, die am 12. Januar so tragisch endete.

(oli/sda)