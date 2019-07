Tessiner Rechtsextremist kaufte Rakete aus Katar

Die Polizei von Turin in Norditalien hat am Montagmorgen im Rahmen einer Untersuchung gegen einige italienische Kämpfer, die am Krieg in der Ukraine beteiligt waren, drei Männer festgenommen. Zu den drei Personen gehörten ein ehemaliger Kämpfer der rechtsextremen und offen neofaschistischen Partei Forza Nuova sowie ein 42-jähriger Schweizer.

Der Tessiner A. M.* aus Bissone wurde in einem Hotel beim Flughafen Forlì (bei Bologna) verhaftet, weil er eine Luft-Rakete von den katarischen Streitkräften gekauft hatte. Laut dem Sender RAI 1 hat M. versucht, die Rakete französischer Bauart auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

Bei der Razzia wurde neben der Rakete ein ganzes Waffenarsenal beschlagnahmt: Sturmgewehre, Pistolen und Munition. Auch Material mit Nazisymbolen sei sichergestellt worden, teilte die Polizei in Turin am Montag mit.

#Digos Torino ha concluso un’operazione nei confronti di 3 persone responsabili di detenzione di armi da guerra e da sparo.

Dalle indagini si è scoperta anche una trattativa per la compravendita di un missile aria – aria sequestrato in provincia di Pavia https://t.co/IvKFpgQ4Ox — Polizia di Stato (@poliziadistato) 15. Juli 2019

Bei der beschlagnahmten Rakete handelt es sich um eine 3,5 Meter lange, funktionsfähige, 800 Kilo schwere Luft-Luft-Rakete mit einem Wert von 500'000 Euro.

Wer ist A. M.?

Wie «tio.ch» schreibt, hatte A. M. im Jahr 2016 in Bissone TI ein Unternehmen gegründet. Nach der Insolvenz eröffnete der Mann zwei Jahre später in Chiasso TI wieder ein Geschäft. Gemäss Handelsregister ist die Gesellschaft im Bereich «Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Vermittlung im Bereich der Luftfahrtmechanik» tätig.

Einer der Verhafteten kandidierte für einen Senatssitz

Bei den anderen beiden Verhafteten handelt es sich um den 60 Jahre alten F. B.* und den 51-jährigen F. B.* Die Ermittlungen laufen seit einem Jahr, nachdem die Anti-Terror-Polizei Ermittlungen gegen einige italienische Kämpfer aufgenommen hatte, die sich am Konflikt in ostukrainischen Region Donbass beteiligt hatten. Im Haus eines der Verdächtigen in Gallarate seien neun Sturmgewehre, eine Maschinenpistole, fast 30 Jagdgewehre, sieben Pistolen und 20 Bajonette sichergestellt worden, dazu Munition und alte Naziplaketten, einige mit Hakenkreuzen.

F. B. habe 2001 ohne Erfolg für die Forza Nuova für einen Senatssitz kandidiert. Im Jahr 2003, während er als Zollinspektor am Flughafen Malpensa arbeitete, wurde er des Betrugs beschuldigt: Der Verdächtige steckte die Mehrwertsteuer ein, die ausländische Fluggäste bei ihrer Abreise zurückforderten.

* Namen der Redaktion bekannt