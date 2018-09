Tödlicher Streit in Basel: 10'000 Franken Kopfgeld ausgesetzt

In der Nacht auf den 28. Juli wurde am Kleinbasler Rheinufer auf der Höhe Kaserne ein 41-jähriger Portugiese bei einem tätlichen Angriff tödlich verletzt. Das Opfer war am Tatort noch ansprechbar, erlag aber im Spital seinen schweren Verletzungen.

Ein am Vorfall beteiligter 18-jähriger Spanier ist seither in Untersuchungshaft. Bei ihm handelt es sich nach bisherigem Erkenntnisstand aber nicht um den Haupttäter. Um diesen zu ergreifen, hat die Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung von 10'000 Franken ausgesetzt.

Möglicherweise ging es um ein Handy

Der tödlichen Attacke soll ein Streit um ein gestohlenes Smartphone vorausgegangen sein. Der gesuchte Haupttäter habe laut ausgerufen, dass ihm das Gerät entwendet worden sei. Dies sei im Bereich der Mittleren Rheinbrücke auf der Kleinbasler Seite geschehen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

Täter und Opfer begegneten sich später flussabwärts. Der Täter soll den Portugiesen verdächtigt haben, das Smartphone gestohlen haben und schlug mehrfach auf ihn ein. Danach habe er vergeblich die Kleider des Opfers nach dem Handy durchsucht und sich anschliessend in wieder in Richtung der Mittleren Rheinbrücke begeben.

Der mutmassliche Täter ist 18 bis 23 Jahre alt und zwischen 1.75 und 1.80 Meter gross. Er ist von fester Statur und spricht Schweizer Dialekt mit Balkan-Akzent. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen Zentimeter kurzes, dunkles Haar und trug ein helles oder blaues T-Shirt.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet durch zuonline.ch.