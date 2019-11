Toter Mann in Hotel in Zürich-Albrisrieden aufgefunden

Am Freitagnachmittag ist die Stadtpolizei Zürich alarmiert worden, weil in einem Zimmer eines Bed & Breakfast-Haus am Letzigraben 154 in Albisrieden ein toter Mann aufgefunden worden war. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Die Strassen im Quartier wurden grossräumig abgesperrt und der Busbetrieb der Linie 33 zwischen Hubertus und Sackzelg war in beiden Richtungen gesperrt. Aufgrund der vorgefundenen Situation und Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft, Polizei und Rechtsmediziner muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, zeitweise war die Umgebung grossräumig abgesperrt. Bild: Stefan Hohler

Stadt- und Kantonspolizei Zürich haben sofort eine Fahndung eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Tathergang und Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Opfer konnte zudem noch nicht einwandfrei identifiziert werden.

Toter war Portugiese

Wie eine zuverlässige Quelle der Zeitung sagte, soll es sich beim Opfer um einen Portugiesen im Alter zwischen 35 und 40 Jahren handeln. Der Mann weilte seit Montag im Hotel. Er soll in der Vergangenheit schon mehrfach als Tourist dort gewohnt haben. Das spätere Opfer hatte sich in der Nacht zuvor mit einem Bekannten im Zimmer laut gestritten. Andere Hotelgäste hätten sich über den Lärm bei der Verwaltung beschwert. Es sei viel Alkohol getrunken worden. Offenbar war der Streit am Vormittag dann eskaliert.

Die Ermittler im Einsatz. Bild: BRK News

Das Opfer ist am Nachmittag von einer Putzfrau in seinem Zimmer entdeckt worden. Die Frau habe den flüchtenden Täter noch gesehen. Der Mann war offenbar mit einem Messer umgebracht worden. Das Zimmer war gemäss der Quelle voller Blut. Vor dem Haus suchte die Polizei mit einem Spürhund die Umgebung ab, vermutlich auf der Suche nach der Tatwaffe.

Polizisten suchen mit einem Spürhund nach der Tatwaffe: Es ist noch nicht klar, um was für eine Tatwaffe es sich handelt. Bild: Stefan Hohler

Beim Bed & Breakfast handelt es sich um die Dependance des noblen Residence Appartements, das sich ebenfalls am Letzigraben unweit des Tatortes befindet. Das B&B-Haus hat in der unmittelbaren Nachbarschaft keinen guten Ruf. Es gebe immer wieder Klagen über Lärm und zwielichtige Gestalten, die dort ein- und ausgehen.

Zeugenaufruf: Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die am Freitag, 1. November 2019, im Bereich des Letzigrabens und der Fellenbergstrasse ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 247 22 11 zu melden.