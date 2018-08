Touristen nach Unwetter mit Helikopter gerettet

Der Nationalfeiertag brachte viel Sonnenschein und Hitze. Am heissesten war es in Beznau AG mit 35,6 Grad sowie am Flughafen Zürich und in Schaffhausen mit 35,5 Grad, wie Meteonews schreibt.

Am Abend hielten dann heftige Gewitter die Feuerwehren auf Trab. Sie mussten zu mehreren hundert Einsätzen ausrücken. Im Kanton Graubünden wurde am Flüelapass die Strasse verschüttet. In St. Gallen stand die A13 unter Wasser.

Mehrere Touristen per Helikopter befreit

Im Tunnel Val S-charl im Unterengadin musste eine Familie die Nacht im Auto verbringen, nachdem mehrere Rüfen die Strasse verschüttet und ein Weiterfahren verhindert hatten. Der Mann und die beiden Frauen wurden am Donnerstagmorgen in einem Helikopter zu ihrem Ferienort nach Scuol geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

Ebenfalls mit dem Helikopter ausgeflogen werden musste eine vierköpfige Tourengruppe, die im Silvrettagebiet im Prättigau ins Gewitter geraten war. Die Rega überführte sie nach Klosters. Von einer Rüfe verschüttet wurde zudem die Flüelastrasse auf der Nordseite kurz vor der Passhöhe.

Im Val Russein bei Sumvitg im Bündner Oberland schwemmte ein Bach Geschiebe auf die Strasse und blockierte sie dadurch vorübergehend. Etwa 20 Personen konnten das Tal verlassen, nachdem die Fahrbahn mit einem Pneulader geräumt worden war. Im hinteren Teil des Val Fallers bei Mulegns an der Julierstrecke zerstörte ein Rufe ein Brücke.

Heftige Sturmböen über der Ostschweiz

Die Gewitter zogen am späten Nachmittag und Abend über die Ostschweiz. Laut SRF Meteo kam es zu heftigen Sturmböen. In Altenrhein SG etwa wurden demnach Winde von bis zu 118 Kilometern pro Stunde registriert. Dabei stürzten in den Kantonen St. Gallen und Thurgau Bäume um, Keller liefen mit Wasser voll und Strassenabschnitte wurden überspült. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen keine zu Schaden.

Im Kanton St. Gallen mussten die Rettungskräfte an rund 300 Einsätze ausrücken, wie das «St. Galler Tagblatt» unter Berufung auf die Polizei berichtete. Ein Polizeimitarbeiter bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in der Nacht mehrere Einsätze. Weitere Angaben machte er nicht.

Musikfestival evakuiert

In Muolen SG brannte der Dachstock eines Hauses aus. Ein Blitzeinschlag hat gemäss Polizeiangaben das Wohnhaus in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.

Blitz entzündet Dachstock. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

In Arbon TG am Bodensee wurde das Gelände des Openairs Heizwerkfestival geräumt. Grund waren Sturm und Regen, wie die Organisatoren auf Facebook mitteilten. Unter anderem hätte die Band Züri West auftreten sollen.

Heute geht das Festival aber weiter, wie die Organisatoren mitteilen. Für das ausgefallene Konzert von Züri West gibt es für die Fans eine Erstattung.

Die Niederschläge führten an mehreren Orten zu Verkehrsbehinderungen. Im Kanton Graubünden ging am Flüelapass zwischen Davos und Susch im Unterengadin eine Schlammlawine nieder und verschüttete die Strasse, wie das Tiefbauamt mitteilte. Die Strasse über den Gebirgspass bleibt mindestens bis Donnerstagmorgen gesperrt.

Tropfen auf den heissen Stein

Im Kanton St. Gallen wurde die Autobahn A13 bei St. Margrethen überflutet. Wie die Polizei mitteilte, war die Strasse am Mittwochabend vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt.

Meteonews hat am Schweizer Nationalfeiertag insgesamt 19'037 Blitze registriert. Am meisten in den Kantonen Graubünden (4498), St. Gallen (2549) und im Wallis (2230).

Die teils lokal heftigen Gewitter änderten nichts an der Dürre. Sie waren nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein. Um die Auswirkungen der Trockenheit nachhaltig zu mildern, bräuchte es flächendeckende und vor allem längere Niederschläge, wie Markus Kägi von MeteoSchweiz gegenüber Keystone-SDA sagte. «Am Mittwoch regnete es teils zwar intensiv, aber nur punktuell und nirgends über eine längere Zeit», sagte der Meteorologe.

Schwül-heisse Aussichten

Die vereinzelten Niederschlägen brachten aber nur vorübergehende Abkühlung. Denn laut MeteoSchweiz wird es in der Schweiz auch in den nächsten Tagen bis zum Wochenende hin verbreitet über 30 Grad heiss. Und weil die Luft feuchter wird, empfinden wir die Temperaturen als deutlich unangenehmer.

Ab Mitte nächster Woche ist die Wetterentwicklung laut Meteorologen noch unsicher. Flächendeckender und anhaltender Regen ist jedoch weiterhin nicht in Sicht. Die Trockenheit und die Waldbrandgefahr dürften sich also weiter zuspitzen.

Tropennacht nach Hitzerekord

Am Dienstag fielen vielerorts die Hitzerekorde dieses Jahres. Das Thermometer stieg an mehreren Orten auf knapp 36 Grad. In Sitten wurde mit 35,9 Grad die höchste Temperatur gemessen.

Am Mittwoch wurde es zwar nicht ganz so heiss. Dafür dürften viele Schweizerinnen und Schweizer wegen einer neuerlichen Tropennacht schlecht geschlafen haben. Die Temperaturen sanken in der Nacht stellenweise nicht unter 23 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Spitzenreiter in Sachen mangelnder Abkühlung war Vevey VD, wo das Thermometer in der Nacht nicht unter 23,3 Grad sank. Auch die Einwohner von Neuhausen am Rheinfall SH dürften sich bei 23 Grad über die mangelnde Nachtkühle beklagt haben. Meteorologen sprechen von einer Tropennacht, wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Feuerverbote missachtet

In der Ostschweiz hielten sich Unbekannte am Dienstag nicht an das strikte Feuerverbot. Im Kanton Glarus gab es einen Flurbrand, im Kanton Appenzell-Innerrhoden fing ein Baum Feuer. Zu den Bränden führte Unachtsamkeit: In beiden Fällen waren ungenügend gelöschte Feuerstellen die Ursache.

Den Brand in einem Berggebiet bei Ennenda GL konnte die Feuerwehr Glarus mit Unterstützung eines Helikopters löschen. Das Wasser dazu entnahm sie der Linth. Vor Ort mussten die Löschkräfte vier Bäume fällen.

Auch im Kanton Appenzell-Innerrhoden konnte mit dem Umsägen eines Baums ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Ein Alpsenn fällte auf der Alp Chlus eine brennende Föhre mit einer Motorsäge. Die Feuerwehr bot einen Helikopter auf und transportierte mit acht Flügen je 1000 Liter Wasser vom Seealpsee zur Brandstelle. (ij/anf/sda)