Unwettergefahr im Kanton Zürich, Schlammlawine in Uri

Für den Kanton Zürich gilt am Abend eine grosse Unwettergefahr. Laut Meteocentrale bestehe lokal die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Wallisellen. Weil sich die Gewitter nur sehr langsam fortbewegen, herrscht grosse Überflutungsgefahr. Auch die Blitzaktivität sei hoch.

In Teilen der Schweiz gab es am Nachmittag bereits heftige Gewitter mit Hagel, starkem Regen und kräftigen Windböen.

Mit den nur langsam ziehenden Gewittern besteht lokale grosse Gefahr für Überflutungen durch die grosse Regenmengen. In Beringen SH z.B. fielen in rund 1 Stunde über 50 mm Regen. Weitere, teils heftige Gewitter sind heute Abend einzuplanen. https://t.co/2HbU97BwMO pic.twitter.com/I1G90tEPG8 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 1. August 2018

Der Schwerpunkt der Gewitter lag am frühen Nachmittag im westlichen Berner Oberland. Anschliessend verschoben sich die Niederschläge nach Osten in Richtung zentrale und östliche Voralpen. Weitere Gewitterzellen gab es im Jura und im Wallis. Gegen Abend breiten sich einzelne Gewitter auch in Richtung Flachland aus.

In Seedorf UR löste der starke Regen eine Schlammlawine aus. Kurz vor der Seestrasse kam die Lawine zu einem Halt. Die Strasse bleibt bis aus Weiteres offen. Auch im Diemtigtal kam es zu einer Schlammlawine. Dort wurde die Strasse zwischen Horboden und Schwendenen verschüttet. In der Folge musste die Strasse gesperrt werden.

An der Dürre haben die Niederschläge nichts geändert. Um die Auswirkungen der Trockenheit nachhaltig zu mildern, bräuchte es flächendeckende und vor allem längere Niederschläge, wie Markus Kägi von MeteoSchweiz gegenüber der Agentur Keystone-SDA sagte. «Am Mittwoch regnete es teils zwar intensiv, aber nur punktuell und nirgends über eine längere Zeit», sagte der Meteorologe.

Schwül-heisse Aussichten

Die vereinzelten Niederschlägen brachten aber nur vorübergehende Abkühlung. Denn laut MeteoSchweiz wird es in der Schweiz auch in den nächsten Tagen bis zum Wochenende hin verbreitet über 30 Grad heiss. Und weil die Luft feuchter wird, empfinden wir die Temperaturen als deutlich unangenehmer.

Ab Mitte nächster Woche ist die Wetterentwicklung laut Meteorologen noch unsicher. Flächendeckender und anhaltender Regen ist jedoch weiterhin nicht in Sicht. Die Trockenheit und die Waldbrandgefahr dürften sich also weiter zuspitzen.

Tropennacht nach Hitzerekord

In der Schweiz waren am Dienstag vielerorts die Hitzerekorde dieses Jahres gefallen. Das Thermometer stieg an mehreren Orten auf knapp 36 Grad. In Sitten wurde mit 35,9 Grad die höchste Temperatur gemessen.

Am Mittwoch wurde es zwar nicht ganz so heiss. Dafür dürften viele Schweizerinnen und Schweizer wegen einer neuerlichen Tropennacht schlecht geschlafen haben. Die Temperaturen sanken in der Nacht stellenweise nicht unter 23 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Spitzenreiter in Sachen mangelnder Abkühlung war Vevey VD, wo das Thermometer in der Nacht nicht unter 23,3 Grad sank. Auch die Einwohner von Neuhausen am Rheinfall SH dürften sich bei 23 Grad über die mangelnde Nachtkühle beklagt haben. Meteorologen sprechen von einer Tropennacht, wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Feuerverbote missachtet

In der Ostschweiz hielten sich Unbekannte am Dienstag nicht an das strikte Feuerverbot. Im Kanton Glarus gab es einen Flurbrand, im Kanton Appenzell-Innerrhoden fing ein Baum Feuer. Zu den Bränden führte Unachtsamkeit: In beiden Fällen waren ungenügend gelöschte Feuerstellen die Ursache.

Den Brand in einem Berggebiet bei Ennenda GL konnte die Feuerwehr Glarus mit Unterstützung eines Helikopters löschen. Das Wasser dazu entnahm sie der Linth. Vor Ort mussten die Löschkräfte vier Bäume fällen.

Auch im Kanton Appenzell-Innerrhoden konnte mit dem Umsägen eines Baums ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Ein Alpsenn fällte auf der Alp Chlus eine brennende Föhre mit einer Motorsäge. Die Feuerwehr bot einen Helikopter auf und transportierte mit acht Flügen je 1000 Liter Wasser vom Seealpsee zur Brandstelle. (ij)