Ukrainisches Flugzeug stürzt im Iran ab

In Teheran ist ein Flugzeug abgestürzt. Dies berichtet das iranische Staatsfernsehen am Mittwochmorgen. Bei der Unglücksmaschine soll es sich um ein Flugzeug aus der Ukraine handeln. Es sollen 180 Menschen an Bord gewesen sein.

Die Absturzstelle soll in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens sein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna hatte die Boeing 737 insgesamt 180 Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord. Über deren Schicksal gebe es noch keine Informationen, heisst es in dem Bericht. (chk/sda)