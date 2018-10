U-Bahn-Rolltreppe rast vor Fussballspiel in die Tiefe

In der italienischen Hauptstadt ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall mit einer Rolltreppe. Wie die Zeitung «La Repubblica» berichtet, raste eine Rolltreppe bei der Metro-Station Repubblica in die Tiefe.

Auf der Rolltreppe befanden sich auch zahlreiche Fans aus Moskau. Diese waren auf dem Weg zum Stadion, um das Gruppenspiel in der Königsklasse zwischen der Roma und ZSKA zu verfolgen.

Unter der Menschenmenge brach Panik aus. Beim Unglück wurden mindestens 20 Personen verletzt. Wie die Zeitung schreibt, könnten springende und jubelnde Fans für den Unfall verantwortlich sein.

Des supporters du CSKA Moscou, présents à Rome pour le match de ce soir face à l’AS Roma, ont été entraînés dans le pétage de plombs d’un escalator ! Plusieurs personnes seraient blessées... pic.twitter.com/VPoLPpCgKp — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) 23. Oktober 2018

