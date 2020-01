Unfall mit Reisecar im Wallis – mehrere Personen verletzt

Im Kanton Wallis kam es am Dienstagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Reisecar. Der Fahrer und die Insassen des Cars wurden leicht verletzt, der Autofahrer hingegen schwer. Das teilte die Walliser Polizei am Dienstag mit. Die Strasse wurde vorübergehend gesperrt.

17:15 Souste, rte cantonale Bois de Finges - collision entre voiture et car. Chauffeur et occupants du car très légèrement blessés. Chauffeur de la voiture grièvement blessé. Polcant, pompiers Leuk, SMUR, 5 ambulances et hélico Air-Zermatt sur place. Route fermée. Déviation. pic.twitter.com/AqSlqdAkOE