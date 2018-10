Unwetter treffen Italien hart, Jachten zerschellen am Ufer

Unwetter haben fast ganz Italien getroffen und schwere Schäden angerichtet. Mindestens 12 Menschen sind gestorben.

Im kalabrischen Crotone wurden vier Männer, die ein vom Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, von Schlammmassen überrascht und getötet.

Tragedia a Sant'Anna, il cordoglio del mondo politico e sindacale: Incidente a Sant'Anna: il cordoglio del mondo politico e sindacale crotonese. «Una tragedia immane. Provo un dolore profondo. Piango la morte di quattro persone. Sono sconvolto,… https://t.co/1ulZM4jPG3 pic.twitter.com/fNyALSy1eC — Crotone 24 News (@crotone24news) 29. Oktober 2018

Beim Hafen von Catanzaro, ebenfalls in Kalabrien, fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot weggerissen worden war.

Veliero su scogli a Catanzaro, senza esito ricerche uomo disperso. https://t.co/67KiGip4bX pic.twitter.com/kSr3eLW295 — Dino Granata (@DinoGranata) 29. Oktober 2018

In und um Rom sowie in Neapel starben vier Menschen, weil sie in ihren Autos von einstürzenden Bäumen erschlagen wurden. Nahe der nordwestitalienischen Stadt Savona wurde eine Frau durch ein herabfallendes Fassadenteil erschlagen. Eine weitere Person kam in Feltre in der Dolomiten-Provinz Belluno ums Leben.

Italia flagellata dal #maltempo da Nord a Sud: 5 vittime nel Lazio, a Savona e Napoli https://t.co/WS4hVY8upq pic.twitter.com/1eQJUhIzqz — la Repubblica (@repubblica) October 29, 2018

In St. Martin in Thurn in Südtirol wurde am Montagabend ein freiwilliger Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen.

Venedig unter Wasser

In Venedig löste starker Scirocco-Wind im Zusammenspiel mit Hochwasser in der Lagune die als «Acqua Alta» bekannten Überschwemmungen aus. In Venedig ist man Hochwasser gewohnt, doch die Lage am Montag war so kritisch wie selten. Bürgermeister Luigi Brugnaro zeigte sich in einem Video vor dem Markusplatz – dahinter reissende Wassermassen.

70 Prozent der historischen Altstadt sind überflutet. Und das Wasser in der Unesco-Welterbestadt sollte weiter steigen. Brugnaro rief alle Bewohner auf, zuhause zu bleiben.

#Maltempo #29ottobre ?? | Adesso vorrei chiedere a qualcuno se ha compreso la funzione del #MOSE.Serve esattamente in queste situazioni.

Ho chiesto di parlare con @DaniloToninelli e con @Palazzo_Chigi perché voglio che capiscano i costi enormi da gestire in questa città.

[staff] pic.twitter.com/Xdag5xEMd8 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 29. Oktober 2018

Der Markusplatz stand am Nachmittag 1,56 Meter tief unter Wasser. Er blieb über mehrere Stunden gesperrt, da selbst die üblichen Holzstege nicht mehr reichten, um ihn sicher und trockenen Fusses zu überqueren. Die Polizei brachte Touristen in Sicherheit.

Genua schliesst Häfen wegen Unwetter in Italien

In der nordwestlichen Region Ligurien sind alle Häfen geschlossen worden. Ankommende Schiffe müssten vor der Küste auf ein Ende des Sturmes warten, teilte Regionalpräsident Giovanni Totti am Montagabend in Genua mit. Auch der Flughafen Genua ist geschlossen.

Acht bis zehn Meter hohe Wellen brachen sich an der ligurischen Küste, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Im Küstenort Rapallo, rund 30 Kilometer südöstlich von Genua, riss der Sturm mehrere Luxusjachten aus ihren Vertäuungen und liess sie aufs Ufer krachen. In ganz Ligurien waren 22'000 Haushalte ohne Strom

Weiter im Süden blieben Schiffe ebenfalls m Hafen, so wurde zwischen Neapel und der Insel Ischia der Verkehr eingestellt. In Alghero auf Sardinien sprachen Medien von Hagelkörner so gross wie Tischtennisbälle. Immerhin: Am Dienstag sollte sich das Wetter ein wenig bessern, jedoch warnte der Wetterdienst 3B Meteo vor neuen Unwettern im Nordwesten.

Höchste Alarmstufe in Südtirol

In Südtirol rief der Zivilschutz die höchste Alarmstufe Rot aus, das bedeute, dass ein «Katastrophenfall» möglich sei. «Der Boden kann nur mehr wenig Wasser aufnehmen», erklärte die Feuerwehr. Damit steige die Gefahr für weitere Erdrutsche. Auch die Flüsse dürften weiter anschwellen.

Auf der Autobahn zwischen Brenner und Sterzing hatte schon am Sonntag ein Erdrutsch mehrere Autos erfasst, es gab aber keine Schwerverletzten. Auf Bildern war zu sehen, wie Autos im braunen Schlamm feststecken.

Da ist ganz schön was runter gekommen. Ein Glück, dass die Erde am Abend rutschte. Untertags war auf der A22 sehr viel los. @BR24 @elltra @LFVSuedtirol pic.twitter.com/sD5g4h7fTn — Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) October 28, 2018

In Ligurien war höchster Alarm. Der Zivilschutz sprach von einer Sturmflut mit Wellen, die bis zu sieben Meter erreichen könnten, meldete Ansa. In dem Ort Monterosso in der Touristengegend Cinque Terre mussten die Menschen Erdgeschosswohnungen verlassen.

Auch Kroatien betroffen

Nicht nur Italien, auch Kroatien war betroffen. Die Autobahnen rund um die nördliche Hafenstadt Rijeka wurden nach Medienberichten wegen Starkregens vorerst für den Verkehr gesperrt. Wegen Sturms mit Orkanböen fielen zwischen Dubrovnik und Rijeka zahlreiche Fährverbindungen vom Festland zu den Inseln aus. Der staatliche Wetterdienst erliess am Montagmorgen für die gesamte kroatische Küstenregion höchste Warnstufe.

In Österreich sollten angesichts von Hochwasser und drohender weiterer Regenfälle die Schulen in Teilen Kärntens und in Osttirol am Dienstag geschlossen bleiben, so die Behörden. Sorgen bereitet auch der Sturm. Die Menschen im Raum Klagenfurt wurden aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben.

800 Autos stecken in Frankreich fest

Nach einem verfrühten Wintereinbruch mit heftigem Schneefall stecken in Zentralfrankreich rund 800 Autos auf etlichen blockierten Regionalstrassen fest. Fast 200 Menschen müssen in Notunterkünften übernachten.

Wie die Präfektur des Departements Haute-Loire am Montagabend mitteilte, hätten etliche gestrandete Autofahrer ihre Fahrzeuge auf der Strasse zurückgelassen, was wiederum die Räumfahrzeuge blockiere.

Knapp 200 Menschen seien in Notunterkünften aufgenommen worden, 1350 Haushalte in der Region seien ohne Strom. Neben sämtlichen Räumdiensten der Umgebung seien 150 Helfer von Polizei, Feuerwehr und Militär im Einsatz.

Bei Minustemperaturen war die Schneefallgrenze am Abend auf 400 Meter gesunken, zugleich gab es kräftige Windstösse. Für Dienstag wurde etwas milderes Wetter vorhergesagt.

Die Behörden hatten zuvor die zweithöchste Warnstufe ausgerufen und einige Strassen durch die Gebirge für Lastwagen gesperrt. Autofahrer wurden aufgefordert, sich nur mit Winterausrüstung auf den Weg zu machen. (nag/fal/chk/sda)