Verletzte bei Explosion in Kanadas grösster Raffinerie

Bei einer Explosion und einem Feuer in Kanadas grösster Erdölraffinerie sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die Explosion erfolgte am Montag vermutlich nach einem Problem im Diesel-Bereich der Irving Oil Raffinerie in der ostkanadischen Stadt St. John.

Dies sagte ein Unternehmensvertreter. Vier Menschen seien wegen leichter Verletzungen in einem Spital behandelt worden.

Some more photos sent to Global News of the explosion at the Irving Oil refinery in #SaintJohn @Global_NB pic.twitter.com/u1OEIIrAje