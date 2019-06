Probleme im Bahnverkehr zwischen Olten und Zürich

Auf der Bahnstrecke zwischen Olten SO und Zürich ist es am frühen Freitag zu massiven Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Wegen einer Weichenstörung stünde zwischen Rupperswil AG und Schönenwerd SO nur eines von vier Geleisen zur Verfügung, teilten die SBB mit.

Vier Weichen könnten derzeit im Bahnhof Aarau nicht bewegt werden, teilte das Bahnunternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Vorfall habe bedauerlicherweise massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Gemäss Angaben der Bahnverkehrsinformation werden Intercity-Züge umgeleitet oder fallen zwischen Zürich und Olten aus. Auch Regionalzüge fallen zwischen gewissen Bahnhöfen aus.

Die SBB bitten die Reisenden, mehr Zeit einzuplanen. Wie lange die Störung dauert, war zunächst unklar. Die Fachdienste seien im Stellwerk vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung, schreiben die SBB.

Einschränkung Bahnverkehr: Olten - Zürich HB https://t.co/QVytRw61eW — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) 7. Juni 2019

(sep/sda)