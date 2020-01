Vulkanausbruch auf Galápagos-Insel

Auf einer der Galápagos-Inseln ist ein Vulkan ausgebrochen. Der Vulkan La Cumbre auf der unbewohnten Insel Fernandina sei bereits seit Sonntagabend (Ortszeit) aktiv, teilte der Galápagos-Nationalpark am Dienstag mit. Aus einem Riss an der südöstlichen Flanke des 1467 Meter hohen Kraters dringe Lava aus und fliesse zur Küste.

Dem Ausbruch ging nach Angaben von Ecuadors Geophysikalischem Institut ein Erdbeben der Stärke 4,7 voraus, dem etwa 30 Nachbeben folgten.

The La Cumbre volcano erupted in Fernandina Islands in Galapagos, threatening wildlife.



Fernandina, one of the youngest islands in the archipelago, contains ecosystems home to unique species like iguanas, snakes and penguins.