Wegen Coronavirus: Klares Wasser und Delfine in Venedig

An normalen Tagen flanieren Zehntausende Touristen durch die Altstadt von Venedig. Zum Programm vieler gehört dabei auch eine Fahrt in einer der Gondeln in den berühmten Kanälen der italienischen Lagunenstadt. Doch durch die Corona-Krise bleiben die Touristen bis auf weiteres aus. Damit fallen nicht nur die Fahrten der Gondolieri, sondern auch die Touristentouren und die Kreuzfahrtschiffe weg.

Was für viele Cafés, Restaurants und Hotels eine wirtschaftliche Katastrophe bedeutet, hat für die Natur jedoch positive Folgen. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, dass das Wasser in den Kanälen von Venedig so klar ist wie lange nicht mehr. Erstmals seit Jahrzehnten kann man an einigen Stellen gar bis auf den Grund der Kanäle sehen.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri ???????? (@ikaveri) March 16, 2020

Auch auf die Tierwelt wirkt sich die Abwesenheit der Touristen aus. Erstmals seit 60 Jahren wurde in Venedig wieder ein Delfin gesichtet. Auch in der Hafenstadt Cagliari auf Sardinien filmten Passanten Delfine. Fotos aus Venedig zeigen zudem Wildschweine, viele Vögel und Schwäne, die es sich in der leeren Stadt gemütlich machen.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVID?19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V — Francesco Delrio (@Cosodelirante) March 15, 2020

(ap)