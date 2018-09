Wingsuit-Pilot stürzt in den Walliser Alpen zu Tode

In den Walliser Alpen ist am Mittwoch ein Wingsuit-Pilot tödlich verunglückt. Ein Mann fand den Toten in einem Bachbett in der Region von Bonatchiesse bei Fionnay VS auf einer Höhe von 2100 Metern.

Der Extremsportler war alleine unterwegs und sprang wahrscheinlich vom Gipfel des 3704 hohen Pleureur, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Um die Unfallursache zu klären, wurde eine Untersuchung eingeleitet. (sep/sda)