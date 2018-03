Angehörige müssen über weitere Suche entscheiden

Ein 32-jähriger Franzose und ein 57-jähriger Waadtländer liegen noch immer unter den Schneemassen begraben. Die Suche nach ihnen ist seit Samstagabend eingestellt. Frühstens am Dienstag kann diese weitergehen – wenn die Angehörigen es wünschen.

Für die Retter ist es eine riesige Herausforderung, die Verschütteten aufzuspüren. Es sei wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sagt Polizeisprecher Stève Léger zu «Le Matin». Denn die Schneemassen verteilen sich auf 400 Metern Länge und 150 Metern Breite. Dazu kommt die Lawinengefahr, die nach den Schneefällen vom Wochenende auf die Stufe drei angestiegen ist.

«Wir suchen nach Toten»

Dass die beiden Vermissten noch lebend gefunden werden, ist nahezu ausgeschlossen. «Wir suchen nach Toten», sagt Léger auf Anfrage von zuonline.ch. Der Zeitdruck ist gesunken, nicht aber die Kosten. Für die Arbeit der Polizei bezahlen die Angehörigen nichts. Am Aufwand der Bergretter müssen sie sich aber beteiligen.

Wird die Suche fortgesetzt, muss beispielsweise entschieden werden, ob ein oder zwei Helikopter eingesetzt werden. Das ist auch von den finanziellen Möglichkeiten der Angehörigen abhängig.

Polizei hat Kontakt mit Familien

«Die Walliser Kantonspolizei ist in Kontakt mit den Familien», sagt Léger. «Je nach dem, wie diese entscheiden, nehmen wir die Suche am Dienstag oder Mittwoch wieder auf.» Im schlimmsten Fall müssen die Angehörigen so lange warten, bis die Leichen der beiden Männer im Laufe der Schneeschmelze freigegeben werden.

Die Lawine ging am Freitagnachmittag im unerschlossenen Walliser Vallon d'Arbi nieder. Aus dem riesigen Kegel bargen die Helfer am Samstag zwei junge Franzosen tot aus den Schneemassen. Sie lagen unter 6 Metern Schnee begraben. (oli)