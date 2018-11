Waldbrände fordern 48 Tote in einem einzigen Ort

Die Zahl der Opfer bei den Bränden in Kalifornien ist auf 50 gestiegen. In Nord-Kalifornien seien in dem Ort Paradise weitere sechs Leichen geborgen worden, sagte der Sheriff von Butte County am Dienstagabend.

Damit seien allein in Paradise 48 Menschen ums Leben gekommen. Vor wenigen Tagen waren bereits im Süden des Staats bei Malibu zwei Leichen entdeckt worden. Dutzende weitere Menschen werden noch vermisst.

Einsatzkräfte gingen davon aus, dass starke Winde und die knochentrockene Landschaft, in die sich die Feuer zunehmend fressen, die Lage verschärfen dürften.

Tausende Häuser zerstört

Die Betroffenen sollen finanzielle Unterstützung vom Bund bekommen, wie das Weisse Haus am Montagabend mitgeteilt hatte. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, er habe schnell reagieren wollen, um das Leiden der Betroffenen etwas zu mildern.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.