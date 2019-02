Acht Menschen sterben bei Lawinen in Norditalien

Acht Menschen sind bei Lawinen in verschiedenen Regionen Norditaliens ums Leben gekommen. Bei allen handle es sich um Skifahrer, die am Sonntag abseits der Piste unterwegs waren, erklärte die Bergrettung am Montag auf Twitter.

???? 8 morti in montagna la scorsa domenica, tutti dovuti al distacco di valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in #ValledAosta, una in #Lombardia e una in provincia di #Bolzano. In quest'ultimo caso si tratta di un giovane di 18 anni. pic.twitter.com/NGfWyEQb8R — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 4. Februar 2019

Sechs Menschen seien im Aostatal gestorben, ein 18-Jähriger in der Provinz Bozen. Ein weiteres Todesopfer gab es in der Lombardei. Wegen heftiger Schneefälle war das Lawinenrisiko vielerorts hoch. Der Schnee hatte am Wochenende Chaos auf den Strassen und Behinderungen im Bahnverkehr ausgelöst. (sep/sda)