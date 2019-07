Am Mittwochmorgen passierte offenbar am Matterhorn ein tödlicher Unfall. Dies bestätigte die Kantonspolizei gegenüber dem Walliser Lokalsender Radio Rottu Oberwallis. Die Suchaktion musste wegen Steinschlags abgebrochen werden.

Er könne bestätigen, dass es am Mittwochmorgen eine Such- und Rettungaktion am Matterhorn gegeben habe, sagte Stève Léger, Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei, gegenüber dem Radiosender. Man könne jedoch noch keine genauen Angaben machen, wie viele Personen verunglückt oder vermisst seien. Der Rettungseinsatz musste aufgrund Steinschlag abgebrochen werden. Es sei ein trauriges Ereignis, erklärte Romy Biner-Hauser, die Gemeindepräsidentin von Zermatt. Der Unfall habe einen tödlichen Ausgang gehabt.

Die Kantonspolizei soll am Donnerstagmorgen über die genauen Umstände informieren. (fal)