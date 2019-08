Zwei Swiss-Maschinen müssen nach Blitzeinschlag umkehren

Zwei Maschinen der Swiss sind am Dienstag von Blitzen getroffen worden und aus Sicherheitsgründen nach Zürich zurückgekehrt. Für die Passagiere bestand nach Angaben der Fluggesellschaft keine Gefahr.

Die erste Maschine war auf dem Weg nach Amsterdam. An Bord befanden sich 165 Passagiere. Wegen eines Gewitters über dem Flughafen war der Airbus A321 mit mehr als anderthalb Stunden Verspätung um 9 Uhr gestartet, wie Swiss-Mediensprecherin Meike Fuhlrott zu einer Meldung von 20min.ch sagte. Anderthalb Stunden später hätte die Maschine Amsterdam erreichen sollen.

Kurz nach dem Start wurde das Flugzeug jedoch von einem Blitz getroffen. Die Piloten stellten zwar keine Auswirkungen fest, entschieden sich aber, nach Zürich zurückzukehren.

Die Route des Fluges LX 724. Screenshot: Flightradar24

Das sei die normale Prozedur nach einem Blitzeinschlag, erklärte die Mediensprecherin. In Zürich gebe es die beste Wartungsinfrastruktur, um Flugzeuge nach Blitzschlägen auf allenfalls verborgene Schäden zu kontrollieren. Der getroffene Airbus setzte 40 Minuten nach dem Start wieder in Zürich auf. Die Landung verlief problemlos.

Maschine nach Lissabon ebenfalls getroffen

Am frühen Nachmittag wurde ein weiterer Airbus A321 ebenfalls kurz nach dem Start von einem Blitz getroffen. Die Maschine war mit 158 Passagieren an Bord nach Lissabon unterwegs. Auch in diesem Fall bemerkten die Piloten keine Auswirkungen, kehrten aber für eine Überprüfung zurück.

Flug LX2804 wurde kurz nach Bern von einem Blitz getroffen. Screenshot: Flightradar24

Die Maschine startete um 12.26 Uhr in Kloten und war bis zum Blitzeinschlag rund 20 Minuten unterwegs. Die Passagiere wurden danach vom Captain über die Rückkehr informiert, der Airbus landete um 13.06 wieder in Kloten.

Die Passagiere beider Flüge wurden auf andere Verbindungen umgebucht, auch solche von anderen Fluggesellschaften. Blitzschläge in Flugzeuge könnten bei bestimmten Wettersituationen vorkommen, sagte Fuhlrott. Zwei an einem Tag seien aber die grosse Ausnahme.

Gewitter und Starkregen

Der Flugbetrieb in Kloten war bereits seit dem frühen Morgen beeinträchtigt, weil heftige Gewitter über die Schweiz zogen. Es regnete vielerorts kräftig. Das könne laut Stefan Scherrer von Meteonews lokal zu Überschwemmungen führen, da es schon seit Stunden stark regnet. Insbesondere Unterführungen und tiefer gelegene Orte seien gefährdet. Auch muss weiterhin mit heftigen Sturmböen gerechnet werden.

Aktuell erstreckt sich eine #Gewitterfront von der Region #Solothurn über den #Aargau, #Zürich bis zum #Bodensee. Im Bereich dieser Gewitterfront regnet es teilweise recht intensiv -- es besteht lokale Überflutungsgefahr! Radar und #Warnungen unter https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/ABSI2X5zI8 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

Zwischen 6.57 Uhr und 8.12 Uhr herrschte am Flughafen Zürich ein sogenannter «Handlingstopp». Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter das Aussengelände des Flughafens nicht betreten durften. Grund dafür war das anhaltende Gewitter.

Aus Sicherheitsgründen durften sich während des Gewitters keine Flughafenmitarbeiter im Freien aufhalten und die Flugzeuge startklar machen, erklärte Sonja Zöchling, Kommunikationschefin des Flughafens. Das Gewitter habe sich während dieser Zeit unmittelbar über dem Flughafen befunden. Als Folge konnten die Maschinen ihre Docks und Standplätze nicht verlassen.

Für die Maschinen selber hätten die Blitze keine Gefahr bedeutet, erklärte Zöchling. Deshalb konnten auch alle ankommenden Maschinen ohne weiteres landen. Vom Abfertigungsstopp betroffen waren etwa 40 Flugzeuge. Deren Passagiere mussten teilweise in den Kabinen warten.

AKW Beznau wurde abgeschaltet

Der Block 1 des AKW Beznau im Kanton Aargau ist in der Nacht auf Dienstag abgeschaltet worden. Der Grund für die Schnellabschaltung ist gemäss Energiekonzern Axpo eine Störung im Unterwerk.

Die Anlage sei in stabilem Zustand, teilte Axpo mit. Der Reaktor solle in Absprache mit dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) im Laufe des Dienstagvormittags wieder hochgefahren werden.

Um 1.34 Uhr war gemäss Axpo im Unterwerk Beznau eine 220 Kilovolt- Sammelschiene - wahrscheinlich in Folge eines Blitzschlags - ausgefallen. Damit war der Abtransport des im AKW produzierten Stroms teilweise nicht mehr gewährleistet. Dies führte im Block 1 zu einer Schnellabschaltung und im Block 2 zu einem Lastabwurf, bei dem die Leistung auf den Eigenbedarf reduziert wurde. Ab 3.50 Uhr konnte im Block 2 die Leistung wieder erhöht werden.

Es wurde erwartet, dass Block 1 im Verlauf des Vormittags mit dem 220kV-Netz synchronisiert werden könne und die Produktion wieder aufnehme.

Die Anlage reagierte gemäss Axpo auslegungsgemäss und die Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Bevölkerung war jederzeit gewährleistet. Die Aufsichtsbehörde ENSI sowie weitere relevante Stellen wurden vorschriftsgemäss informiert.

Dolen-Deckel am HB Zürich überläuft

Am Dienstagmorgen kam es auch auf einigen Strecken der SBB zu Einschränkungen. Auf einem Perron im HB Zürich sprudelt das Wasser aus einem Dolen-Deckel hervor. Laut einem Mediensprecher der SBB hatte dies aber keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb.

Keinen Einfluss auf den Bahnverkehr: Wasser sprudelt am Dienstagmorgen aus einem Dolendeckel am HB Zürich. Video: Leser-Reporter

Im Verlauf des Vormittags soll sich die Lage laut Meteonews ein wenig beruhigen. Am Nachmittag sind aber bereits wieder neue Regengüsse zu erwarten. Es bilden sich erneut Gewitter, die wieder heftig ausfallen. Stellenweise ist sogar mit Hagel zu rechnen.

Das Gewitter zieht sich heute Abend und die Nacht hindurch weiter und bringt einen nassen Mittwoch. «Das ist der Tiefpunkt der Woche, da es den ganzen Tag hindurch regnet und weiter gewittert», sagt Stefan Scherrer von Meteonews. Diese Gewitter dürften dann aber etwas milder ausfallen. Die Temperaturen liegen nur noch bei 23 bis 24 Grad. Erst gegen Donnerstag und Freitag zeigt sich eine Wetterbesserung. Dann darf wieder mit Sonne und Temperaturen von bis zu 30 Grad gerechnet werden. (aru)