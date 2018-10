Unwetter haben fast ganz Italien getroffen und schwere Schäden angerichtet. Mindestens 16 Menschen sind gestorben.

Unweit von Rom und Neapel wurden am Montag vier Menschen durch umstürzende Bäume getötet, wie die Behörden mitteilten. Entwurzelte Bäume führten auch zum Tod eines Mannes in Venetien und eines Feuerwehrmanns in Südtirol.

Im kalabrischen Crotone wurden vier Männer, die ein vom Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, von Schlammmassen überrascht und getötet. Beim Hafen von Catanzaro, ebenfalls in Kalabrien, fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot weggerissen worden war.

Veliero su scogli a Catanzaro, senza esito ricerche uomo disperso. https://t.co/67KiGip4bX pic.twitter.com/kSr3eLW295 — Dino Granata (@DinoGranata) 29. Oktober 2018

Nahe der nordwestitalienischen Stadt Savona wurde eine Frau durch ein herabfallendes Fassadenteil erschlagen. Eine weitere Person kam in Feltre in der Dolomiten-Provinz Belluno ums Leben.

Italia flagellata dal #maltempo da Nord a Sud: 5 vittime nel Lazio, a Savona e Napoli https://t.co/WS4hVY8upq pic.twitter.com/1eQJUhIzqz — la Repubblica (@repubblica) October 29, 2018

In der nördlichen Provinz Trentino wurde die Leiche einer Frau gefunden, deren Haus von einer Mure getroffen wurde. Im Badeort Cattolica an der Adriaküste wurde ein Kitesurfer von einer Sturmböe gegen einen Felsen geschleudert und erlag seinen Verletzungen.

Im Trentino wurde die Leiche eines Fischers geborgen, der wegen des starken Windes in den Levico-See gefallen war. Er wollte den Zustand seines Bootes prüfen, als er ins Wasser stürzte, wie Medien berichteten.

Venedig unter Wasser

In Venedig löste starker Scirocco-Wind im Zusammenspiel mit Hochwasser in der Lagune die als «Acqua Alta» bekannten Überschwemmungen aus. In Venedig ist man Hochwasser gewohnt, doch die Lage am Montag war so kritisch wie selten. Bürgermeister Luigi Brugnaro zeigte sich in einem Video vor dem Markusplatz – dahinter reissende Wassermassen.

70 Prozent der historischen Altstadt sind überflutet. Und das Wasser in der Unesco-Welterbestadt sollte weiter steigen. Brugnaro rief alle Bewohner auf, zuhause zu bleiben.

#Maltempo #29ottobre ?? | Adesso vorrei chiedere a qualcuno se ha compreso la funzione del #MOSE.Serve esattamente in queste situazioni.

Ho chiesto di parlare con @DaniloToninelli e con @Palazzo_Chigi perché voglio che capiscano i costi enormi da gestire in questa città.

[staff] pic.twitter.com/Xdag5xEMd8 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 29. Oktober 2018

Der Markusplatz stand am Nachmittag 1,56 Meter tief unter Wasser. Er blieb über mehrere Stunden gesperrt, da selbst die üblichen Holzstege nicht mehr reichten, um ihn sicher und trockenen Fusses zu überqueren. Die Polizei brachte Touristen in Sicherheit.

Genua schliesst Häfen wegen Unwetter in Italien

In der nordwestlichen Region Ligurien sind alle Häfen geschlossen worden. Ankommende Schiffe müssten vor der Küste auf ein Ende des Sturmes warten, teilte Regionalpräsident Giovanni Totti am Montagabend in Genua mit. Auch der Flughafen Genua ist geschlossen.

Im Küstenort Rapallo, rund 30 Kilometer südöstlich von Genua, riss der Sturm Luxusjachten los und liess sie stranden. Die Hälfte der rund 400 Jachten, die im touristischen Hafen in Rapallo vor Anker lagen, wurde zerstört, zu ihnen zählt auch ein Schiff des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

«Zehn Meter hohe Wellen haben stundenlang unsere Gegend heimgesucht. Ein Damm, der den Hafen schützte, wurde zum Teil zerstört», berichteten die Behörden in Rapallo.

Die Badeortschaft Portofino war isoliert, nachdem die Verkehrsachse, die zur Kleinstadt führt, schwer beschädigt worden war. In ganz Ligurien waren 22'000 Haushalte ohne Strom.

PORTOFINO IS NOT REACHABLE

part 2

The terrific images from the panoramic street to/from Portofino. Please cancel any trip to Portofino in these days. The situation is very complicated. You can reach the hamlet only by boat.

I Delfini di Portofino ????#portofino pic.twitter.com/7ONuuWPYwU — Portofino (@portofino) 30. Oktober 2018

Weiter im Süden blieben Schiffe ebenfalls m Hafen, so wurde zwischen Neapel und der Insel Ischia der Verkehr eingestellt. In Alghero auf Sardinien sprachen Medien von Hagelkörner so gross wie Tischtennisbälle. Immerhin: Am Dienstag sollte sich das Wetter ein wenig bessern, jedoch warnte der Wetterdienst 3B Meteo vor neuen Unwettern im Nordwesten.

Alle Flüsse Norditaliens standen unter Beobachtung. Der Pegel des Po, des längsten Flusses Italiens, stieg als Folge der Niederschläge innerhalb von 48 Stunden um fünf Meter. Nach extremer Dürre im September gilt ganz Norditalien als besonders von Überschwemmungen bedroht, weil der harte und ausgetrocknete Boden das Wasser nicht aufnimmt.

Höchste Alarmstufe in Südtirol

In Südtirol rief der Zivilschutz die höchste Alarmstufe Rot aus, das bedeute, dass ein «Katastrophenfall» möglich sei. «Der Boden kann nur mehr wenig Wasser aufnehmen», erklärte die Feuerwehr. Damit steige die Gefahr für weitere Erdrutsche. Auch die Flüsse dürften weiter anschwellen.

Auf der Autobahn zwischen Brenner und Sterzing hatte schon am Sonntag ein Erdrutsch mehrere Autos erfasst, es gab aber keine Schwerverletzten. Auf Bildern war zu sehen, wie Autos im braunen Schlamm feststecken.

Da ist ganz schön was runter gekommen. Ein Glück, dass die Erde am Abend rutschte. Untertags war auf der A22 sehr viel los. @BR24 @elltra @LFVSuedtirol pic.twitter.com/sD5g4h7fTn — Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) October 28, 2018

In Ligurien war höchster Alarm. Der Zivilschutz sprach von einer Sturmflut mit Wellen, die bis zu sieben Meter erreichen könnten, meldete Ansa. In dem Ort Monterosso in der Touristengegend Cinque Terre mussten die Menschen Erdgeschosswohnungen verlassen.

Am Stilfser Joch, Italiens höchstem Gebirgspass an der Grenze zur Schweiz, sassen rund 170 Touristen und Hotelangestellte nach heftigem Schnee auf 2700 Metern Höhe fest, wie italienische Medien berichteten.

Stelvio pass (2757 m), north Italy this morning, Oct 28. Report: Notizie meteo Italia pic.twitter.com/kgoQZVvRfK — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28. Oktober 2018

Auch Kroatien betroffen

Nicht nur Italien, auch Kroatien war betroffen. Die Autobahnen rund um die nördliche Hafenstadt Rijeka wurden nach Medienberichten wegen Starkregens vorerst für den Verkehr gesperrt. Wegen Sturms mit Orkanböen fielen zwischen Dubrovnik und Rijeka zahlreiche Fährverbindungen vom Festland zu den Inseln aus. Der staatliche Wetterdienst erliess am Montagmorgen für die gesamte kroatische Küstenregion höchste Warnstufe.

In Österreich sollten angesichts von Hochwasser und drohender weiterer Regenfälle die Schulen in Teilen Kärntens und in Osttirol am Dienstag geschlossen bleiben, so die Behörden. Sorgen bereitet auch der Sturm. Die Menschen im Raum Klagenfurt wurden aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Früher Wintereinbruch in Frankreich

Frankreich wurde unterdessen von einem frühen Wintereinbruch überrascht. Im südfranzösischen Zentralmassiv blieben mehr als 2000 Fahrzeuge im Schnee stecken, im Departement Haute-Loire verbrachten rund 950 Menschen die Nacht in Notunterkünften. Im Bahnhof von Lyon übernachteten hunderte Passagiere in zwei Schnellzügen, deren Verbindungen ausgefallen waren.

Insgesamt waren 195'000 Haushalte in Frankreich ohne Strom. Im Laufe des Tages dürfte der erste Schnee auch die Champagne, die Ardennen und den Osten der Ile de France erreichen.

In Zentralfrankreich steckten rund 800 Autos auf etlichen blockierten Regionalstrassen fest. Fast 200 Menschen müssen in Notunterkünften übernachten. Wie die Präfektur des Departements Haute-Loire am Montagabend mitteilte, hätten etliche gestrandete Autofahrer ihre Fahrzeuge auf der Strasse zurückgelassen, was wiederum die Räumfahrzeuge blockiere.

Schnee und Unwetter auch in Spanien

Chaos herrscht auch in vielen Regionen Spaniens. Auf Menorca mussten rund 30'000 Haushalte aufgrund eines Tornados, der die Balearen-Insel am Wochenende heimgesucht hatte, am Dienstag bereits seit knapp 48 Stunden ohne Strom ausharren.

Im Nordwesten Spaniens sorgten arktische Luftmassen seit dem Wochenende für einen ungewöhnlich frühen Wintereinbruch und weisse Landschaften. Für Dienstag gab der Wetterdienst Aemet für 24 der 50 Provinzen des Landes die Alarmstufe Orange oder Gelb aus.

Viele Strassen und Autobahnen waren in den Autonomen Gemeinschaften Asturien und Galicien am Dienstag wegen des Schnees weiterhin unbefahrbar, eine wichtige Zugverbindung war seit Montag unterbrochen.

Heftige Stürme hatten am Sonntag und Montag Bäume und Strommasten umgerissen. Zur Unterstützung der Räumungsarbeiten schickten die Streitkräfte rund 120 Angehörige der Militärischen Nothilfeeinheit UME. ie Winterlandschaften in Asturien konnten die Bewohner von rund 4600 Häusern kaum geniessen – sie waren am Dienstag laut Regionalbehörden weiter ohne Stromversorgung. (nag/fal/chk/sda)