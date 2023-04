Zwischen Kloten und Bülach – Panzerpiste wird im Mai mehrmals gesperrt An sechs Tagen im Mai wird die Panzerpiste gesperrt, weil sie vom Militär beansprucht wird.

Wer per Velo oder zu Fuss zwischen Kloten und Bülach unterwegs ist, schätzt sie. Und für alle auf Inlineskates ist die Panzerpiste die beliebteste Strecke in der Region. Sie ist auch ein Teilstück des Rad- und Fusswegs um den Flughafen. Ab dem 8. Mai und bis zum 7. Juli werden sich aber das Panzersappeur-Bataillon 1 und das Panzer-Bataillon 12 der Armee auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach befinden. Heisst: Auf der Panzerpiste ist vermehrt mit den Fahrzeugen zu rechnen, die ihr den Namen gab. Also mit Panzern.

Gesperrt wird die Panzerpiste zudem an sechs Tagen im Mai. Nämlich am Freitag, 19., am Montag, 22., am Mittwoch, 24., sowie am Montag, 29., und am Dienstag, 30. Mai. Dies teilt unter anderem die Gemeinde Winkel aktuell mit.

