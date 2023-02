Papablog: Eventbüro «Mama & Papa» – «Papa, machen wir heute was Besonderes?» Schlittschuhlaufen, Zoobesuch, Kinoabend, Videospiele – unser Autor findet, dass die Eventisierung des Familienlebens überhandgenommen hat. Nils Pickert

Der Erlebnisverweigerer: Einfach mal nichts zu tun, muss im Familienalltag seinen gebührenden Platz behalten. Foto: Getty Images

Es ist Samstagmorgen – also 10 Uhr, ein Samstagmorgen, der sich wirklich so nennen darf, nachdem man sich mit viel Mühe und noch mehr Versuchen darauf geeinigt hat, dass das verdammt noch mal eine erträgliche Morgenzeit am Wochenende ist, und nicht 06:14 Uhr. Es ist also Samstagmorgen und meine Jüngste will wissen, was heute im Reise- und Eventbüro «Mama & Papa» angeboten wird. Überraschung: Nix!