Psst – eine zu grosse Lautstärke ist und bleibt uncool. Foto: Getty Images

Da ich jemand bin, der sich stets an seine Drohungen hält, stehe ich wie vor einigen Monaten an dieser Stelle angekündigt wieder mit «Vatis Weisheiten» vor der Tür. Ähnlich wie bei der letzten Ausgabe geht es auch diesmal um grosse Kleinigkeiten, respektive kleine Quantensprünge in Bezug auf persönliche Erziehungsfragen und innerliche Überzeugungen, die den Alltag mit den kleinen Balgen auf positive Weise beeinflussen können. Und – erziehen ist repetieren – ich bringe den Schlusssatz der letzten Weisheiten nochmals, da er erstens schlicht und einfach zu wahr, zweitens auch für diesen Artikel von Bedeutung ist: Erziehung beginnt nicht beim Kind, sondern bei einem selbst. Here we go.