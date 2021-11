Aufgefallen bei GC – Lugano – «Papi» ist zurück – und der Aufstiegsheld wohl bald weg Die Grasshoppers verlieren gegen Lugano 0:1, nur Goalie Moreira überzeugt. Santos ist eine Alternative fürs Mittelfeld, und Gjorgjev steht nicht einmal mehr im Aufgebot. Marcel Rohner

André Moreira: Jetzt hat er Big Saves – aber GC keine Punkte

In der 79. Minute kann auch der Goalie nichts mehr ausrichten: Olivier Custodio bezwingt André Moreira, Allan Arigoni staunt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Was für einen Stürmer Tore sind, sind für einen Goalie die grossen Paraden, die Big Saves. Als Giorgio Contini sich vor einigen Wochen mit seinem Goalie André Moreira unterhielt, war der Portugiese frustriert. Er habe zu wenige solcher Momente, fand er.

Dann hielt er in Sitten einen Penalty, in Genf gleich wieder, Big Saves.

Und nun, gegen Lugano? Da ist Moreira plötzlich auf dem Weg, Matchwinner zu werden. Er hält bravourös gegen Lavanchy, lenkt einen Schuss von Celar gerade noch so um den Pfosten. Einmal hat er Glück, weil ein Schuss von Custodio an die Latte fliegt, was solls, das erste Zu-Null-Spiel seit Ende Juli (0:0 gegen YB) ist zum Greifen nah.