«Urbi et Orbi» – Papst verkündet Osterbotschaft in Rom Das Oberhaupt der Katholischen Kirche feiert am Sonntag um 10 Uhr die Ostermesse auf dem Petersplatz. Diese ist der Höhepunkt der Osterfeiertage. UPDATE FOLGT

Millionen von Gläubigen warten auf seine Worte: Papst Franziskus wird auch heute den Segen «Urbi et Orbi» sprechen. Foto: Gregorio Borgia (AP/Keystone/Archiv)

Papst Franziskus feiert am Sonntag die Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom. Im Anschluss daran verkündet das Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken weltweit seine traditionelle Osterbotschaft und spendet den Segen «Urbi et Orbi» («Der Stadt und dem Erdkreis»). Die Messe ist der Höhepunkt der Osterfeiertage. Die Feierlichkeiten im Vatikan und überall in der Welt werden auch in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg überschattet.

Bei der traditionellen Kreuzweg-Prozession in Rom am Karfreitag hatte der Papst sich erstmals vertreten lassen. Er war erst vor wenigen Tagen wegen einer infektiösen Bronchitis aus dem Spital entlassen worden. Am Freitag leitete der 86-Jährige aber die Karfreitags-Liturgie im Petersdom. Am Samstag feierte er mit rund 8000 Gläubigen im Petersdom die Osternacht.

AFP/fal

