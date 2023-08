Glattaler Unternehmen – Parfüm-Riese aus Dietlikon mischt auf dem Weltmarkt mit Die Luzi AG gehört weltweit zu den Top 12 ihrer Branche. Am neuen Firmensitz arbeitet der Dietliker Parfümproduzent hart am Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie. Peter Weiss

Seit 2018 in der Geschäftsleitung: Roland Altenburger, Mitinhaber und CEO Schweiz der Luzi AG, zeigt die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Firmensitzes in Dietlikon. Foto: Raisa Durandi

Das Dietliker Einkaufs- und Gewerbegebiet ist wahrlich kein Ort, den man spontan mit Begriffen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität und Klimaschutz in Verbindung bringt. Doch ennet der A1 mit ihren acht Fahrspuren, genau gegenüber der grossen Filiale des schwedischen Möbelriesen Ikea, verspricht ein Dietliker Unternehmen derlei. Auf der Website der Luzi AG, die hier im Mai 2022 ihre neue Firmenzentrale eröffnet hat, erscheint noch vor dem obligaten Beitrag über «Unser Unternehmen» ein solcher über «Earth-conscious Creativity». Dort führt der Parfümhersteller aus, was er unter der «erdbewussten» Kreativität, was sich im Deutschen sinngemäss als umweltbewusste Kreativität übersetzen lässt, versteht. Nämlich aktiv zu werden, um das zu bewahren, was wirklich wichtig sei: unser Planet und seine Zukunft.