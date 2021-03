Zwischennutzung auf Halba-Brache – Park für Velo- und Fitness-Fans steht in Wallisellen kurz vor der Eröffnung Wo während Jahrzehnten Schokolade produziert wurde, können schon bald Sportbegeisterte in einem Bikepark sowie auf einer Anlage für Street-Workout trainieren. Alexander Lanner

Bikepark und Street Workout-Anlage sollen in den nächsten Tagen eröffnet werden. Foto: Balz Murer

Es tut sich etwas auf dem Areal der ehemalige Schokoladenfabrik Halba in Wallisellen. Schon bald können sich dort Velobegeisterte und Outdoor-Sportler austoben. In den letzten Wochen haben der Bikepark und die Anlage für Street-Workout immer mehr Gestalt angenommen. «Voraussichtlich Ende dieser Woche oder spätestens Anfang der nächsten Woche sind Bikepark und Street-Workout fertiggestellt und für die Bevölkerung benutzbar», sagt Marcel Amhof, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Wallisellen.

Seit vergangenem Herbst wird für den Bikepark gebaggert und geschaufelt. Auf rund 1000 Quadratmetern sind so Drops, Tables, Kickers und Kurven entstanden. Der Belag wurde ebenfalls schon angebracht, dieser ist aber noch nicht fertig ausgehärtet. «Beim Bikepark muss die Piste noch fertig austrocknen, dafür muss es während zehn Tagen über 10 Grad warm sein», erklärt Amhof.

Die IG Bikepark Wallisellen, die hinter dem Projekt steckt, schreibt auf ihrer Website, dass die Strecke zwar schon fertig aussieht, das Befahren oder Betreten aber noch nicht möglich sei. «Sonst geht der Belag kaputt.» Die IG hatte im vergangenen Mai ein entsprechendes Baugesuch für den Pumptrack eingereicht, dem ohne Einsprachen die Baubewilligung erteilt wurde.

Die Geräte für die Street-Workout-Anlage wurden in diesen Tagen bereits montiert. Foto: Balz Murer

Gleich neben dem Bikepark wird fleissig an einer Anlage für Street-Workout gearbeitet. Diese Outdoor-Fitness-Center boomen regelrecht. So sind in jüngster Zeit an vielen Orten ähnliche Anlagen entstanden. Erst im letzten Sommer sind in Wallisellens Nachbargemeinde Opfikon drei Street-Workouts gebaut worden. Und in Niederglatt wird die Aussensportanlage des Schulhauses Seehalde mit einem solchen Angebot ergänzt.

«Das Street-Workout in Wallisellen wurde von drei Frauen via Partizipationsprojekt Impact8304 initiiert», führt Amhof aus. Dabei können Jugendliche und junge Erwachsene auf einer Plattform eigene Ideen und Anliegen anmelden und Hilfe für die Umsetzung holen. Mittlerweile sind die Fundamente für das Street-Workout gegossen. «Diese müssen jetzt noch austrocknen, bevor die Trainingsgeräte installiert werden können», sag Amhof dazu. Mittlerweile konnten die Sportgeräte aufgestellt werden und warten nur darauf, dass man an ihnen die ersten Kunststücke vollführt. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist aufgrund der Corona-Situation weder für den Bikepark noch für das Street-Workout geplant.

Attraktion mit Ablaufdatum

Sowohl Bikepark als auch Street-Workout werden nicht für alle Ewigkeit bestehen. Denn beide Anlagen sind von Anfang an nur temporär bewilligt worden. Der Grund dafür liegt schon einige Jahre zurück: 2016 hatte die Immobilienfirma Alfred Müller AG von Coop das Areal der Chocolats Halba in Wallisellen erworben. 2019 erfolgte der Abriss der Gebäude. Die neue Besitzerin wollte jedoch nicht sofort mit einem Neubauprojekt starten. Eine Studie sei zwar für das Grundstück erstellt worden, die Umsetzung werde aber nicht forciert, liess die Alfred Müller AG damals verlauten.

Damit das Areal bis zum Start eines definitiven Bauprojekts aber nicht ungenutzt bleibt, wollte die Gemeinde gemeinsam mit der Eigentümerin eine Zwischennutzung ermöglichen. So lancierte Wallisellen Anfang 2020 einen Aufruf an die Bevölkerung: Wer Ideen für eine Zwischennutzung hat, kann diese eingeben. Die Nutzung müsse jedoch zeitlich begrenzt sein und innerhalb kurzer Zeit aufgehoben werden können. Ausserdem muss sie einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen.