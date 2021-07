Interview mit Gemeindepräsident - «Parkhausbau wäre grosser Eingriff in die Gemeinde-Struktur»

Matthias Reetz ist seit Dezember 2020 Gemeindepräsident von Regensberg. Er will die finanziellen Probleme der Gemeinde in den Griff bekommen.

«Parkhausbau wäre grosser Eingriff in die Gemeinde-Struktur»

Der Regensberger Gemeindepräsident Matthias Reetz will sich wieder zur Wahl stellen.

Der Regensberger Gemeindepräsident Matthias Reetz will sich wieder zur Wahl stellen.

Herr Reetz, Sie sind nun knapp ein halbes Jahr Gemeindepräsident von Regensberg. Wie kam es dazu?

In Regensberg stehen die Leute nicht Schlange für politische Ämter. Gleichzeitig ist man als Erwachsener aber auch sehr schnell am Gemeindegeschehen beteiligt. Da ich bereits Finanzvorstand war, sass ich bei jedem wichtigen Thema schon am Tisch und wagte deshalb den Schritt.