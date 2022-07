Neue Pläne fürs Zürcher Seebecken – Parkplätze mit Seesicht sollen verschwinden Die Stadt will die Uferpromenade beim Seebad Utoquai verbreitern. Das hat Folgen für 72 Parkplätze – und eine bekannte Autoposer-Strecke. Martin Huber

Sind auch an einem Montagnachmittag gut besetzt: Diese Parkplätze am Seefeldquai möchte der Stadtrat aufheben, um die Fussgängerpromenade beim Restaurant Frascati zu verbreitern. Foto: Sabina Bobst

Es ist das Nadelöhr an der Zürcher Seeanlage: der rund 250 Meter lange Abschnitt zwischen dem Seebad Utoquai und der Feldeggstrasse. In der dortigen Flanierzone kommen sich gerade an schönen Sommerwochenenden Fussgängerinnen, Velofahrer und Hündeler immer wieder in die Quere.