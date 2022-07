Neue Amtszeit beginnt – Parlament Kloten startet mit einem Novum in die Legislatur Am Dienstag hat das Stadtparlament Kloten das Ratspräsidium neu gewählt. Erstmals überhaupt wird ein Grünliberaler den 32-köpfigen Ratsbetrieb leiten. Christian Wüthrich

Die neue Ratsleitung mit dem Präsidenten Marc Denzler (GLP) an der Glocke und dem 1. Vize Silvan Eberhard (SVP, links) sowie dem 2. Vize Philipp Graf (SP). Foto: Christian Wüthrich

Der formell höchste Klotener heisst Marc Denzler. Der Grünliberale ist am Dienstagabend im Zentrum Schluefweg zum Auftakt der neuen Legislaturperiode vom Stadtparlament zum neuen Ratspräsidenten gewählt worden. Er ist der erste GLP-Vertreter, der dieses repräsentative Amt in Kloten bekleiden darf. «Ich freue mich auf einen lebhaften Ratsbetrieb, bei dem es auch mal gepfeffert zugehen kann», meinte der neue Ratspräsident in seiner kurzen Antrittsrede.