Parlament Opfikon – Ausschreitungen im Glattpark beschäftigen die Politik An der Sitzung des Opfiker Stadtparlaments fordert die SVP in einer Fraktionserklärung, dass die Kosten für den Einsatz den Verursachern übertragen werden.

Die Ausschreitungen im Glattpark von vergangenem Samstag haben auch das Opfiker Stadtparlament beschäftigt. An der Sitzung vom Montag hat Kevin Husi-Fiechter (SVP) eine Fraktionserklärung vorgelesen: «Wir verurteilen diese Handlungen auf das Schärfste und möchten betonen, dass Gewalt oder jegliche Form von Verletzung anderer Menschen in unserer Gemeinschaft keinen Platz haben.» Jeder Einzelne von uns habe die Verantwortung, ein friedliches und harmonisches Miteinander zu fördern. «Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass solche Vorfälle nicht wieder vorkommen. Weiter wünschen wir uns, dass die Kosten den Verursachern ohne Wenn und Aber konsequent übertragen werden können und nicht von der Allgemeinheit übernommen werden müssen», hiess es weiter.

Weshalb es bei diesem Ereignis nur zu drei Verhaftungen gekommen ist, obwohl unbeteiligte Familien mit Kindern auf der Wiese einer grossen Gefahr ausgesetzt waren, ist für die SVP Opfikon unverständlich und stimme viele, auch in der Bevölkerung, sehr nachdenklich.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.