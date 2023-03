Einzelinitiative eingereicht – Parlamentarier fordert mehr Demokratie in der Sekundarschule Thomas Obermayer möchte mehr Mitsprache fürs Volk bei Abstimmungsvorlagen der Sekundarschulgemeinde. Er hat dazu eine Einzelinitiative eingereicht. Daniela Schenker

Das Bülacher Sekundarschulhaus Hinterbirch soll erweitert werden. Archivfoto: Balz Murer

Am Wochenende wird in Bülach und den Kreisgemeinden über den 30-Millionen-Kredit für die Erweiterung des Bülacher Sekundarschulhauses Hinterbirch abgestimmt. Ausgearbeitet hat diese Vorlage die zuständige Sekundarschulbehörde – und dies wie immer allein. Und genau daran stösst sich der Bülacher Stadtparlamentarier Thomas Obermayer (SVP). «Kritik von Einzelpersonen oder Gruppen kann so nicht diskutiert werden.»