Vertragspoker auf höchster Ebene – Parmelin ist bereit, nach Brüssel zu reisen Der Bundesrat hat vor, selbst mit der EU über das Rahmenabkommen zu verhandeln. Als Erster bestätigt dies jetzt Bundespräsident Guy Parmelin. Seine Partei, die SVP, hat daran keine Freude. Adrian Schmid , Denis von Burg , Mischa Aebi

Wer geht nach Brüssel? Guy Parmelin (links), Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter bilden den Europaausschuss des Bundesrats. Foto: Peter Schneider, Keystone

Was in den letzten Tagen gemunkelt wurde, bewahrheitet sich jetzt. Die Landesregierung beabsichtigt, im Ringen um einen Rahmenvertrag mit der EU selbst in die Verhandlungen einzugreifen. «Der Bundesrat muss und will die Situation noch analysieren und selber Gespräche mit der EU führen», sagt Bundespräsident Guy Parmelin.

Wer für die Schweiz diese Gespräche führen soll, ist noch nicht bestimmt. Infrage kommt nebst dem Bundespräsidenten primär Aussenminister Ignazio Cassis. Zudem gibt es Überlegungen, dass sich Karin Keller-Sutter beteiligt, die wie die anderen zwei dem Europaausschuss des Bundesrats angehört.

Cassis hat bereits verlauten lassen, dass er selbst mit der EU sprechen werde, sobald die Zeit gekommen sei. Nun gibt erstmals auch Parmelin bekannt, dass er sich solchen Gesprächen nicht verschliesse: «Wenn es nötig ist, werde ich selbstverständlich nach Brüssel reisen.»

Warum die SVP vom «grössten Fehler» spricht

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi ist dagegen, dass Bundesräte nach Brüssel reisen. Foto: Anthony Anex, Keystone

Ausgerechnet Parmelins Partei, die europakritische SVP, lehnt die Pläne ab. «Ich bin dagegen, dass Parmelin nach Brüssel reist», sagt Fraktionschef Thomas Aeschi. Auch Cassis solle darauf verzichten. «Bundesräte mit den finalen Verhandlungen zu betrauen, wäre mit Abstand der grösste Fehler.»

Aeschi ist der Ansicht, dass Bundesräte nur dann selbst verhandeln sollten, wenn sie gute Aussichten auf Erfolg hätten. «Das ist jetzt nicht gegeben.» Ausserdem befürchtet er, dass bei einem Scheitern Parmelin und Cassis «die alleinigen Sündenböcke sein werden». So weit dürfe es nicht kommen. «Die EU muss die Verantwortung für ein allfälliges Scheitern tragen.»

Warum FDP und SP den Bundesrat stützen

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth findet, dass Bundesräte nun mit der EU sprechen müssten. Foto: Peter Klaunzer, Keystone

Ausserhalb der SVP ist man anderer Meinung. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann glaubt nicht, dass den beteiligten Bundesräten im Fall eines Scheiterns ein Gesichtsverlust droht. Mehr noch: «Es wäre politisch naiv, keine Bundesräte nach Brüssel zu schicken.»

Portmann geht davon aus, dass immer noch eine Möglichkeit besteht, eine Einigung mit der EU zu erzielen. «Deshalb müssen die Verhandlungen jetzt auf die nächste Stufe gehoben werden.» Der Bundesrat habe nicht nur eine Pflicht, selbst zu verhandeln. Das sei auch üblich. Beim Brexit etwa hat sich der britische Premier Boris Johnson mehrmals eingeschaltet.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sieht es gleich: «Natürlich müssen Bundesräte jetzt mit Brüssel sprechen», sagt er. Die FDP-Aussenminister Cassis und zuvor Didier Burkhalter hätten sich zu oft und zu lange geweigert. «Jetzt muss der Bundesrat politische Verantwortung übernehmen.»

Das heisst für Wermuth auch, dass im Notfall die Verhandlungen abgebrochen werden. Er wünsche sich zwar eine Lösung. Aber wenn diese innerhalb des Mandates nicht möglich sein sollte, müsse man Nein sagen können. «Wir erwarten schon, dass dann der Bundesrat die Grösse hat, das einzugestehen.»

Warum Parmelin keinen Verhandlungsabbruch will

Bundespräsident Guy Parmelin ist der Meinung, dass das Verhältnis der Schweiz zur EU geklärt werden müsse. Foto: Peter Klaunzer, Keystone

Gemäss Parmelin geht es jetzt nicht darum, das Ende der Verhandlungen zu besiegeln. «Es ist klar, dass wir unser Verhältnis zur EU klären wollen», sagt er. Damit schafft der Wirtschaftsminister eine weitere Differenz zu seiner Partei. Die SVP fordert einen Abbruch.

Weiter äussert sich Parmelin nicht zu den Zielen eines Spitzentreffens. Diese bleiben damit weiterhin unklar. Nach bestehendem Mandat müssten die Bundesräte der EU substanzielle Zugeständnisse beim Lohnschutz, bei den staatlichen Beihilfen und der Unionsbürgerrichtlinie abringen. Dabei ist das Risiko gross, dass stattdessen die Bundesräte erhebliche Zugeständnisse an die EU machen müssten.

Deshalb könnten die Bundesräte auch versuchen, mit der EU einen Weg aus der Blockade zu finden. So steht eine Art Moratorium zur Debatte. Die heiklen Punkte aus dem Rahmenabkommen würden sistiert. Und die Schweiz könnte die immer noch blockierte Kohäsionsmilliarde freigeben oder gar aufstocken. Auf der anderen Seite würde die EU auf Nadelstiche verzichten und die Schweiz etwa wie gewohnt bei den Forschungsprogrammen mitmachen lassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.