Jubiläumsfest mit Nationalrätin Marionna Schlatter Die Grünen des Bezirkes Dielsdorf feiern ihr 40-jähriges Bestehen.

Ihr Jubiläumsfest am Samstag, 9 September, möchten die Grünen Bezirk Dielsdorf mit der Natur feiern. Nationalrätin Marionna Schlatter wird am Nachmittag mit allen Interessierten von 14.10 bis rund 16 Uhr eine Pilzexkursion im Wald Boppelsen unternehmen. Treffpunkt ist der Volg Boppelsen. Als ausgebildete Pilzkontrolleurin wird Marionna Schlatter den Teilnehmenden die Wunder dieser Pflanzenart näher bringen und zeigen, wo die Schätze zu finden sind. Mit etwas Glück kann man sogar selber einige Exemplare fürs Abendessen sammeln. Nebst der Beschäftigung mit der Natur werden die Teilnehmenden auf dem Spaziergang auch Gelegenheit für Gespräche zu Politik, dem Bezirk und allem, was unter den Nägeln brennt, haben. Im Anschluss steht eine Stärkung mit feinem Most und Zopf bereit. Auch Familien sind herzlich willkommen. Ab 17 Uhr weht eine Brise durch das Restaurant Lägernstübli in Boppelsen. Der Energieexperte des EWZ, Pascal Müller, erzählt in einem Referat viel über die Windenergie und steht im Anschluss für eine Diskussion und Fragen zu diesem Thema zur Verfügung. Auch dieser Vortrag ist öffentlich.

