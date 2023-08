Parteien und der Finanzplatz – «Die Luft ist wieder draussen»: Warum die neue UBS im Wahlkampf kein Thema ist Nächste Woche dürfte die UBS das Ende der CS Schweiz bekannt geben. Doch im Wahlkampf ist die Übernahme kein Thema. Im Frühjahr klang das noch anders. Beatrice Bösiger

Bankchef Sergio Ermotti hat bereits bei seinem Amtsantritt Ende März gefordert, dass der Zusammenschluss der beiden Banken nicht Thema im Wahlkampf werden soll. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es sind die letzten Tage der Credit Suisse Schweiz. Bald dürfte die UBS das Schweiz-Geschäft der gescheiterten Grossbank vollständig integrieren. Auch in der Schweiz soll die Marke Credit Suisse verschwinden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Klarheit gibt es nächste Woche. Dann veröffentlicht die UBS zum ersten Mal seit dem CS-Kauf Geschäftszahlen, gleichzeitig werden auch Ankündigungen zur Strategie erwartet.

Politisch ist das Echo auf das Ende der ehemals zweitgrössten Bank des Landes gering. Die zukünftige Regulierung und Ausgestaltung des Finanzplatzes findet im Wahlkampf bei keiner Partei statt. Geschickt hat die UBS vor kurzem die Verträge über die Staatsgarantien im Umfang von 109 Milliarden Franken gekündigt. Damit ist der Bund ein grosses Risiko losgeworden. Der Wunsch von UBS-Chef Sergio Ermotti, dass die Zwangsübernahme kein Wahlkampfthema wird, scheint in Erfüllung zu gehen.

Das klang unmittelbar nach der Zwangsübernahme der CS im Frühjahr noch ganz anders: Politikerinnen und Politiker von rechts und links waren sich einig. Damit die Schweiz nicht noch ein weiteres Mal eine Grossbank retten muss, gelte es jetzt rasch zu handeln.

Die Parteien haben sich mit Vorschlägen überboten

FDP-Präsident Thierry Burkart forderte als Erster, dass die UBS das Schweizer Geschäft der CS abspaltet und verselbstständigt. Das sei wichtig für den Erhalt der Arbeitsplätze und die Minderung des Risikos. Sogar eine entsprechende Plakatkampagne liess die Partei schalten. Auf linker Seite wollte die SP die Missstände bei den Banken unter anderem mit einem Boni-Verbot, mehr Eigenkapital und einem Trennbankensystem bekämpfen.

Die SVP griff die FDP und die Mitte-Partei heftig an, sie hätten eine Lösung des «Too big to fail»-Problems nach der Finanzkrise verhindert, und drohte sogar mit einer Volksinitiative: Sind Banken zu gross, um in Konkurs gehen zu können, müssten sich diese verkleinern und gewisse Geschäftsbereiche verkaufen.

Gerhard Pfister, Parteipräsident der Mitte, will erst die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten. Erst dann sei klar, wo bei der Bankenregulierung Handlungsbedarf bestehe. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ein knappes halbes Jahr später ist von den grossen Versprechungen nicht mehr viel zu hören. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi will sich auf Anfrage nicht dazu äussern, weshalb die CS für seine Partei gar kein Thema im Wahlkampf ist.

Viele Emotionen im Frühjahr

Er ist kein Einzelfall: «Der Untergang der CS hat im Frühjahr viele Emotionen ausgelöst», sagt Michael Hermann, Politgeograf und Geschäftsführer des Instituts Sotomo. Es gab eine ausserordentliche Session im April, in welcher die SVP, die SP und die Grünen die Verpflichtungskredite für 109 Milliarden Franken ablehnten, diese sei politisch aufgeladen worden. «Aber dann war die Luft bereits wieder draussen.» Dazu kommt: Die Regulierung von systemrelevanten Banken, das «Too big to fail»-Regelwerk, ist laut Herrmann ein Thema für die Parteien, das sich nur schwer vermitteln lässt. «Steigen die Krankenkassenprämien, betrifft dies alle.»

«Es ist schwierig, das Thema im Wahlkampf zu platzieren, auch in den Medien.» Cédric Wermuth, Co-Präsident SP

Für Mitte-Präsident Gerhard Pfister ist die Bankenregulierung nach wie vor ein Thema. «Wir müssen aber zuerst wissen, wo überhaupt Handlungsbedarf besteht.» Dazu muss allerdings erst die parlamentarische Untersuchungskommission ihre Arbeit abschliessen. Jetzt im Wahlkampf den Untergang der CS zu thematisieren, sei ohne Schuldzuweisung nicht möglich. Für Pfister ist es letztlich aber verfehlt, dass dieser einer Partei angekreidet wird. «Die Bank ist wegen schlechten Managements ihrer Führung gescheitert.» Er rechnet daher auch nicht damit, dass dies am 22. Oktober grosse Konsequenzen an der Wahlurne haben wird.

Doch auch auf linker Seite ist der Elan geschwunden. «Es ist schwierig, das Thema im Wahlkampf zu platzieren, auch in den Medien», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Die Debatte über den Finanzplatz sei abstrakt. Das Thema bleibe für die Partei aber zentral, die Verantwortungslosigkeit am Bankenplatz und überrissene Manager-Boni müssten ein Ende haben. «Aktuell stehen bei den Wählerinnen und Wählern aber auch weitere Themen im Fokus wie etwa die Krankenkassenprämien oder die Inflation.»

Für Wermuth gibt es zudem von bürgerlicher Seite eine konzentrierte Aktion, um das Thema möglichst im Hintergrund zu halten. Das zeige sich auch in der Verschiebung der Diskussion der Motion von Prisca Birrer-Heimo in der Wirtschaftskommission des Ständerats.

Diese hatte vergangene Woche beschlossen, damit zu warten, bis der Bundesrat im Frühjahr 2024 seine Analyse zum «Too big to fail»-Regelwerk abgeschlossen hat. Die Motion fordert, dass global systemrelevante Banken eine ungewichtete Eigenkapitalquote von mindestens 15 Prozent aufweisen.

Aktuell stehen laut Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP, bei Wählerinnen und Wählern auch andere Themen im Fokus wie etwa die Krankenkassenprämien oder die Inflation. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wenig Interesse an dem Thema hat die FDP, schätzt Politgeograf Hermann. «Mit seinem Vorstoss zur Abspaltung der CS Schweiz ist Thierry Burkart stark in die Offensive gegangen.» Ob dies der Partei geschadet hat, wird sich zeigen. Hermann sieht etwa bei der SVP aus Interesse an den Listenverbindungen einen gewissen Unwillen, sich zu sehr mit der FDP anzulegen. Burkart selbst zeigte sich in einem Interview mit der «Handelszeitung» überzeugt, dass seine Partei mit dem Ende der Staatshaftung für die UBS erneut Fahrt aufnehmen wird.

Die Chancen, dass die neue Megabank doch noch zum Wahlkampfthema wird, sind gering. Daran dürften auch allfällige Restrukturierungspläne der UBS nichts mehr ändern. Vor dem Wahltermin wird die Expertengruppe des Finanzdepartements noch ihr Papier zur Bankenstabilität veröffentlichen. Vom Bundesrat folgt im September noch die Botschaft, mit der die für die CS-Rettung geschaffenen Instrumente von Notrecht in ordentliches Recht überführt werden sollen. Beraten wird sie das Parlament allerdings ziemlich sicher erst später, und zwar nach den Wahlen.

Beatrice Bösiger ist seit 2023 bei Tamedia. Schwerpunktmässig beschäftigt sie sich als Wirtschaftsredaktorin mit Themen rund um den Finanzplatz. Zuvor war sie bei der «Finanz und Wirtschaft» und davor mehrere Jahre als Korrespondentin in Moskau tätig, von wo aus sie über das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion berichtete. Mehr Infos @bea_bee

