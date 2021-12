Sozialreform droht zu scheitern - Parteifreund verrät Biden vor laufender Kamera

USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» Blaue Impfung gegen rote Viren

Auch in den USA wütet Corona wieder, vor allem in Gegenden, wo Trump gewählt wurde. Dort ist die Todesrate dreimal so hoch wie in demokratisch geprägten Gebieten. Die Regierung Biden wirkt hilflos. Willkommen zu einer neuen Folge des Amerika-Podcasts.