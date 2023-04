Freienstein-Teufen – Partyraum kommt deutlich teurer Der Umbau des alten Schützenhauses Säget hat unter anderem wegen der Teuerung mehr gekostet.

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom November 2021 einen Verpflichtungskredit von 380’000 Franken für den Umbau des alten Schützenhauses Säget von einem Materialdepot zu einem Gemeinschaftsraum genehmigt. Der Umbau konnte im September 2022 abgeschlossen werden. Laut Mitteilung der Gemeinde werden in der Bauabrechnung Gesamtkosten von rund 485’600 Franken ausgewiesen, was einer Kreditüberschreitung von rund 105’600 Franken oder 29 Prozent entspricht. Teuerungsbedingte Mehrkosten bei den Arbeitsausführungen und Materialien sowie zusätzliche Projektausführungen wie ein neuer Wasseranschluss, ein zusätzlicher Ausgang und eine neue Schiebetür hätten diese Mehrausgaben begründet. Die Bauabrechnung wird der Gemeindeversammlung im Juni vorgelegt.

tam

