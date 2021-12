Unihockey: Enttäuschte Schweizer – Pascal Meier: «Das ist ein sehr mieses Gefühl» Das Nationalteam der Männer bleibt an der WM in Helsinki ohne Medaille. Stattdessen gibt es im finnischen Frost viel Frust zu verarbeiten – auch für das Unterländer GC-Trio Pascal Meier, Christoph Meier und Tobias Heller. Damian Keller

Hier hält Torhüter Pascal Meier im Spiel um Bronze den Penalty des Tschechen Filip Langer. Insgesamt verteilten die Schweizer in diesem WM-Turnier aber zu viele Geschenke. Foto: Keystone

Er hört es am Pfosten knallen, sieht den Tschechen Filip Langer jubeln – dann bricht für ihn eine Welt zusammen. Torhüter Pascal Meier, vor drei Jahren an der WM in Prag noch zum besten Spieler des Turniers gewählt, weiss in diesem Moment, dass es diesmal für seine Farben keine Medaille geben wird. Es läuft die fünfte Minute der Verlängerung, als das Schweizer Schicksal in Helsinki vor den Augen von 10'065 Zuschauerinnen und Zuschauern mit dem 3:4 besiegelt wird. «Ich bin 2014 schon einmal ohne Medaille nach Hause gefahren, das ist ein sehr mieses Gefühl», sagt der GC-Goalie kurz nach der bitteren Niederlage im kleinen Final gegen Tschechien.