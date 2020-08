Stille Wahl in Buchs – Pascal Schmid ist neuer Gemeindepräsident von Buchs Buchs hat wieder einen Gemeindepräsidenten. Pascal Schmid wird am Montag, 31. August, die erste Gemeinderatssitzung leiten. Mit am Tisch wird Markus Schön als neuer Gemeinderat sein. Anna Bérard

Pascal Schmid ist in stiller Wahl als Gemeindepräsident von Buchs gewählt. Foto: PD

Nach dem Rücktritt von Thomas Vacchelli (parteilos) hat sich Pascal Schmid (parteilos) für das Amt des Gemeindepräsidenten von Buchs beworben. Schmid wurde am 26. November 2017 als Ersatz für Daniela Huber in den Gemeinderat gewählt. Er ist Teamleiter und steht als Gemeinderat dem Ressort Sicherheit & Gesundheit vor.

Markus Schön neu im Gemeinderat

Als Mitglied des Gemeinderats rückt Markus Schön (SVP) nach. Der 57-Jährige lebt seit 1998 in Buchs, ist gelernter Elektromonteur und heute Inhaber und Geschäftsführer der MSK-Kaffeekonzepte GmbH.

Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, sind lediglich diese zwei Wahlvorschläge eingegangen. Da auch innerhalb der zweiten Frist, die bis am 14. August lief, keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen sind und auch keiner zurückgezogen wurde, sind in stiller Wahl Pascal Schmid als Gemeindepräsident und ebenfalls in stiller Wahl Markus Schön als Gemeinderat gewählt.

Der Urnengang für die Ersatzwahl war am 25. Oktober vorgesehen und erübrigt sich mit der stillen Wahl. Der Gemeinderat wird sich nach Ablauf der Rekursfrist am Montag, 31. August, zur konstituierenden Sitzung treffen und die Ressorts verteilen sowie die Delegationen beschliessen, wie er in der Mitteilung festhält.