Seilbahn-Vorfall im Kanton Obwalden – Passagiere müssen in Lungern per Helikopter evakuiert werden Eine Seilbahn der Lungern-Turren-Bahn bei Lungern steckt fest. 27 Personen müssen aus der misslichen Situation befreit werden.

Die Seilbahn fährt nicht mehr weiter: Der Helikopter für die Rettung naht. (Foto: Screenshot Leservideo 20 Minuten)

Wie der «Blick» meldet, haben sämtliche Passagiere aus der Lungern-Turren-Bahn im Kanton Obwalden evakuiert werden müssen. Die Kantonspolizei hat eine entsprechende Meldung des Mediums bestätigt, wonach eine Gondel bei ihrer Fahr steckengeblieben sei.

An Bord befanden sich laut der Rega 27 Personen. Inzwischen sollen die Rettungsarbeiten aber abgeschlossen sein. Ein geretteter Mann erklärte zu 20 Minuten: «Wir wurden so richtig durchgeschaukelt.» Plötzlich habe die Luftseilbahn auf ihrer Fahrt abrupt angehalten, als in einem anderen Fahrzeug eine Notbremsung ausgelöst wurde.

Die Passagiere seien kurz erschrocken, daraufhin habe sich die Bahnleitung telefonisch in der Gondel gemeldet. Die Stimmung habe sich entspannt. Rückwirkend sei es in erster Linie eine interessante Erfahrung gewesen, meinte der Mann weiter und nahm die ganze Angelegenheit mit einer Prise Humor: «So kam ich immerhin zu einem Gratis-Helikopterflug.»

red