Erholung im Reisebusiness – Passagierzahlen am Flughafen Zürich nähern sich Vor-Corona-Niveau Über 2,4 Millionen Passagiere flogen im August über den Flughafen Zürich. Das ist ähnlich viel wie zuletzt 2013 und entspricht etwa 80 Prozent des Niveaus vor Corona. Manuel Navarro

Ganz wie vor der Corona-Pandemie läuft es am Flughafen Zürich noch nicht. Aber die Zahlen sprechen ein deutliches Bild: In grossen Schritten nähert man sich wieder dem Niveau der Zeit vor dem Virus. Im August 2022 sind dieses Jahr 2’470’106 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Gegenüber denselben Monaten im Vorjahr entspricht das einem Plus von 55 Prozent. Und verglichen mit dem August 2019, als über 3 Millionen Passagiere gezählt wurden, ist man auf 79 Prozent wieder herangekommen.

Wirft man einen Blick zurück in die Vergangenheit der Verkehrsstatistik des Landesflughafens, zeigt sich, dass man nicht weit zurückreisen muss, um die aktuelle Lage einordnen zu können. Etwas weniger Passagiere in einem August zählte der Flughafen zuletzt 2013. Damals flogen im achten Monat 2’438’582 über Zürich. Die Erholung kann daher durchaus als rasant bezeichnet werden, denn die Corona-Pandemie warf den Flughafen Zürich gemessen am Passagiervolumen in die 50er-Jahre zurück. Im April 2020, dem ersten Monat, der komplett im Zeichen des Lockdowns stand, zählte der Flughafen noch knapp 27’000 Passagiere. Das entsprach dem Niveau von 1952, als der Flughafen gerade mal seit vier Jahren in Betrieb war.

Die Check-in-Hallen sind wieder voll. In diesem Sommer flogen deutlich mehr Menschen über Zürich als in den beiden Jahren zuvor. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Nun zeigen sämtliche Indikatoren wieder nach oben. Im Vergleich zum August vor einem Jahr stieg die Anzahl Flüge um 32 Prozent auf 21’404. Auch die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 135 nahe beim August 2019, damals waren es 183 Personen pro Maschine. Die Flugzeuge sind auch wieder besser ausgelastet, nur 17 Prozent der Sitze waren im Schnitt leer. Zum Vergleich: Im August 2020 waren über 40 Prozent aller Sitze nicht besetzt.

Bereits mehr Passagiere gezählt als 2021

Dass deutlich mehr geflogen wird, zeigt auch ein Blick auf das ganze bisherige Jahr. Mit den am Montag veröffentlichten Zahlen klettert das Total der Passagiere in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 auf über 14,1 Millionen. Das sind bereits fast 40 Prozent mehr, als im ganzen Jahr 2021 gezählt wurden. Insgesamt wurden für das letzte Jahr 10’236’089 Passagiere registriert. Diese Marke wurde 2022 bereits Mitte Juli geknackt.

