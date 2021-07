Flughafen Zürich im Juni – Passagierzahlen erholen sich, sind aber immer noch tief Im Vergleich zum Juni 2020 flogen im Juni 2021 viel mehr Passagiere ab oder via Kloten: plus 208 Prozent. Verglichen mit 2019, waren es aber 78 Prozent weniger.

Die Passagierzahlen am Flughafen Zürich steigen stetig, sind aber immer noch vergleichsweise tief. Foto: Francisco Carrascosa

Ob einer solchen Steigerung würde normalerweise ungläubiges Kopfschütteln herrschen: Im Juni 2021 wurden die Passagierzahlen am Flughafen Zürich im Vergleich zum Juni 2020 um 208 Prozent gesteigert. Der Blick auf 2019 zeigt aber, dass da immer noch eine gewaltige Steigerung drinliegt: Hier lagen die Zahlen im Juni 78,5 Prozent tiefer, wie der Flughafen mitteilt. Der Grund für diese Sprünge ist klar: die Pandemie.

Mit Beginn der Sommerferien hat das Passagiervolumen weiter zugenommen, an Spitzentagen werden gegen 55’000 Passagiere erwartet. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juni bei 462’606. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 24,9 Prozent, was 153’664 Passagieren entspricht. Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 102 Prozent auf 10’243 Starts oder Landungen. Verglichen mit Juni 2019, fanden 58,6 Prozent weniger Flugbewegungen statt. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 95,2 Fluggästen 1,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2 Prozentpunkte auf 55,3 Prozent gesunken. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 31’009 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 55,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Juni 2019, wurde 15,5 Prozent weniger Fracht abgewickelt.

Halb so viele Passagiere wie sonst

An den ersten zwei Juli-Wochenenden reisten täglich mehr als 44’000 Passagiere über den Flughafen Zürich. Für die nächsten Ferien-Wochenenden werden gegen 55’000 Passagiere pro Tag erwartet. An den Spitzentagen entspricht dies rund 45 Prozent des Passagiervolumens von 2019.

red

